【LINEポケットマネー】登録可能な金融機関を拡充し、ゆうちょ銀行・大手金融機関3行からも口座振替による返済引落しが可能に

LINEヤフー株式会社



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）のグループ会社である、LINE Credit株式会社（以下、LINE Credit）は、提供するスマホ融資サービス「LINEポケットマネー」の登録可能な金融機関を拡充しました。本拡充により、これまで対応していたPayPay銀行に加え、ゆうちょ銀行、および大手金融機関3行（三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行）からも口座振替による返済引落しが可能になりました。なお、口座振替ができる金融機関については、今後も順次拡大を予定しています。

「LINEポケットマネー」は、AIを活用した独自のスコアリングサービス「LINEスコア」に、従来の信用情報を加味した与信モデルを取り入れているスマホ融資サービスです。

肩書などの属性情報だけに捉われないLINE独自のユニークな与信と独自の商品性によって、多くのユーザーにご評価いただき、サービス提供開始から6年で累計申込件数は260万件(※)を突破しています。

「LINE Pay」サービスの終了に伴い、2025年3月末以降の「LINEポケットマネー」の返済方法は、振り込みによるご返済、またはPayPay銀行の口座から自動引落しによるご返済となっていました。このたび、ゆうちょ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、およびみずほ銀行からの口座振替にも対応を開始しました。

新たに拡充した金融機関、またはPayPay銀行を返済引落し口座に登録することで、返済手数料が無料となるほか、自動引落しによる返済忘れの防止につながり、ユーザーの利便性が向上します。また、「LINE」アプリからの「かんたん確認」と「随時返済機能」の利用が可能になるので、ユーザーはよりスムーズな返済が可能になります。

※：2025年6月末時点

LINE Creditは今後も「Credit Tech」をさらに進展させ、より一層個人に寄り添えるフェアな生活金融サービスの展開を目指していきます。

商品概要

LINEポケットマネー



商号・登録番号・協会員番号

LINE Credit株式会社

東京都知事 (3) 第31721号

日本貸金業協会会員 第006067号

契約極度額：3万円～300万円

貸付の利率（実質年率）：3.0～18.0%

返済方式：残高スライド元利定額リボルビング方式

返済回数・返済期間：

・契約極度額30万円以下の場合:1ヶ月～36ヶ月・1回～36回

・契約極度額30万円超100万円以下の場合:1ヶ月~60ヶ月・1回~60回

・契約極度額100万円超の場合:1ヶ月～180ヶ月・1回～180回

賠償額の予定（実質年率）：遅延損害金20.0％

担保に関する事項：担保・保証人は不要

・当社所定の保証会社をご利用いただく場合があります。

審査をする旨：当社所定の審査があります。



お問い合わせ先・住所

03-6670-3941

受付時間 11：00～17：00 （土・日・祝休日・年末年始を除く）

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1



返済シミュレーション

こちらからご確認ください。

※LINEアプリがダウンロードされているスマートフォン端末でご確認ください。

・契約内容をご確認の上、計画的なご利用をお願いします。

貸金業務にかかる相談・苦情窓口

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051（指定紛争解決機関）

(受付時間 9:00～17:00 休:土､日､祝日､12/29～1/4)