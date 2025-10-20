日本語スピーキングテスト「Japrise(R)」、出入国在留管理庁登録試験として運用継続が決定

バベルメソッド株式会社

バベルメソッド株式会社（以下、バベルメソッド社）は、オンライン日本語スピーキングテスト「Japrise(R)」の運営会社名義変更後も、引き続き法務省出入国在留管理庁（以下、出入国在留管理庁）に登録された試験として運用を継続することが決定したことをお知らせいたします。

「Japrise(R)」は、以前「PROGOS Japanese」として出入国在留管理庁に登録されていた日本語スピーキングテストで、2024年10月の事業移管に伴い、運営会社と試験名称が変更されました。

その後、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認証を取得するなど、セキュアな運用が継続していることが出入国在留管理庁により確認され、登録試験としての継続が認められました。

出入国在留管理庁が公開する「在留資格『留学』における日本語能力試験一覧」において、スピーキング能力を直接測定するテストとして登録されているのは「Japrise(R)」のみです。

Japrise(R)は、国際的な言語能力指標CEFRをもとに文化庁が策定した「日本語教育の参照枠」に基づき、日本語の「話す力」を客観的に評価できるオンラインテストとして提供されています。

＊在留資格「留学」における日本語能力に関し「日本語教育の参照枠」のＡ２相当以上のレベルであることを証明するための試験（出入国在留管理庁）(https://www.moj.go.jp/isa/content/001370592.pdf)

バベルメソッド社は今後も、「日本語教育の参照枠」に準拠した信頼性の高い日本語スピーキング評価を通じて、外国人学習者が実社会で活用できる日本語力の育成を支援し、安心して受験できる環境の提供に努めてまいります。

【オンライン日本語スピーキングテスト「Japrise(R)」について】

- 国際指標CEFRおよび「日本語教育の参照枠」に準拠- 東京外国語大学との共同研究により開発- オンラインでいつでも受験可能（所要時間：約20分）- 自由回答形式により、実際にどの程度話せるかを直接測定- 2024年10月、「PROGOS Japanese」から名称変更- 詳細はこちら： https://japrise-jp.com



【バベルメソッド株式会社について】

- 代表者：深井朋子- 所在地：東京都品川区西五反田7丁目9-5- URL：https://babelmethod.com- 事業内容：オンライン日本語スピーキングテスト「Japrise(R)」の開発・販売・運用／オンライン日本語会話研修「BABELMETHOD(R)」の販売、開発、運営- お問い合わせ：info@babelmethod.com