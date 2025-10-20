愛犬の「一生の健康」を支える総合栄養食
株式会社リンクォール（本社：愛知県名古屋市）は、愛犬の健康と食の楽しみを両立させた総合栄養食のフレッシュドッグフード「gurumeshiwan（グルメシワン）」を2025年10月20日（月）より販売開始しました。
「大切な愛犬と少しでも長く一緒にいたい」「いつまでも元気でいてほしい」「毎日おいしいご飯を食べてほしい」
そんな飼い主さんの想いに応えるために、本商品は“栄養・おいしさ・安心”をすべて追求して開発されました。
■商品サイト：https://gurumeshiwan.com(https://gurumeshiwan.com)
■ 開発背景
近年、愛犬を“家族”として考える飼い主が増え、食事の質に対する意識も大きく変化しています。一方で、市販のフードは「添加物が多い」「食いつきが悪い」「シニアになると食べにくい」といった悩みの声も多く聞かれます。
グルメシワンは栄養設計から食べやすさ、食材・うま味・香りにまで徹底的に追求。“健康”と“喜び”を両立する、新しいかたちのフレッシュドッグフードを完成させました。
■ 商品の5つの特長
１. AAFCO基準を満たした総合栄養食
AAFCOの定める総合栄養食の基準を満たしています。愛犬の健康を維持できるよう栄養素がバランスよく配合されています。
２. シニア犬でも食べやすい“なめとり設計”
ふっくら炊いた玄米と葛粉を使用し、自然なとろみを実現。噛む力が弱くなっても、なめながら食べられます。
３. 出汁の香りで食欲アップ
かつお節と椎茸から抽出した“和の出汁”をブレンド。袋を開けた瞬間に立ち上がる香りで、食いつきが抜群。
４. ヒューマングレードの食材を使用
人が食べても安全な品質の肉・野菜のみを使用。栄養価が高く、安心して続けられる食事です。
５. 保存料・着色料・香料・酸化防止剤“すべて不使用”
愛犬の体に余分なものは一切入れない、無添加仕立て。毎日食べるものだからこそ“安全性”を最優先にしています。
■ LINE友達追加でお得に購入できます♪
グルメシワンの食べ比べセットは、通常2,640円（税込 2,904円）＋送料で販売されています。LINE友達追加でお得なクーポンをGET。
クーポン使用で、1,980円（税込 2,178円）と通常の25％OFFで購入できます。
LINE友達追加はこちらから↓
■ 会社概要
会社名：株式会社リンクォール
所在地：愛知県名古屋市
EC運営責任者：宇賀田 聡
事業内容：ペットフード販売・EC運営 など
■ 本件に関するお問い合わせ先
お問い合わせフォーム：https://gurumeshiwan.com/pages/contact(https://gurumeshiwan.com/pages/contact)