¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー 2025 ¤Ë¤Æ 2 Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¡¡¡Öµ´ÅÜÀî·Ì¿é¡×¡¦¡ÖROKU KYOTO¡×¤Î 2 »ÜÀß
¡¡ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ÀÄÔ ÌÂÙ¡Ë¤Ï¡¢2025 Ç¯ 10 ·î 8 Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÇÀ¤³¦Æ±»þÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Öµ´ÅÜÀî·Ì¿é¡×¡ÊÆü¸÷»Ôµ´ÅÜÀî²¹Àô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Ê¡ÅÄ Áï¡¢°Ê²¼¡Øµ´ÅÜÀî·Ì¿é¡Ù¡Ë¡¢¡ÖROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts ¡×(µþÅÔ»ÔËÌ¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§º´Ìî ÍÎ°ì¡¢°Ê²¼¡ØROKU KYOTO¡Ù)¤Î 2 »ÜÀß¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âºòÇ¯¤ËÂ³¤ 2 Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö 1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î£µ¤Ä¤ÎÉ¾²Á´ð½à*¤òËþ¤¿¤·¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¤ß¤¬¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ò¼¨¤¹¿·¤·¤¤»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢2024 Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ´ÅÜÀî·Ì¿é¤Ê¤é¤Ó¤ËROKU KYOTO¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï¤¸¤á¤ÆÆüËÜ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë°ú¤Â³¤ 2 Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö 1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー*¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨1) £µ¤Ä¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1. ¥Û¥Æ¥ë¼«ÂÎ¤¬Î¹¤ÎÌÜÅªÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë
2. ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·úÃÛ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó
3. ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¡¢²÷Å¬À¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë
4. ²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë
5. »ÜÀß¤Î¸ÄÀ¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆÃÄ§¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÆÈ¼«À¤¬¤¢¤ë
(¢¨2)¡Ö 1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¡§ÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß
ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÌÜÅªÃÏ¡£·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Ï¾ï¤Ë°ìÊâÀè¤ò¹Ô¤¡¢Æ±¤¸²Á³ÊÂÓ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£µ´ÅÜÀî·Ì¿é ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µ´ÅÜÀî²¹Àô¶¿¤ÎË¤«¤Ê·ÌÃ«Èþ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Öµ´ÅÜÀî·Ì¿é¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÂ©¿á¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥ê¥¾ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢2022 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µËÌ´ØÅì¤«¤éÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Î¹ñ»ºÀÐºà¤äÌÚºà¤òÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤·¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅÅÎÏ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ´ÅÜÀî·ÌÃ«¤ÎÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤¬´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ëÁ´58¼¼*¤ÎµÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¼«²È¸»Àô¤Î²¹Àô¤ò¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Å²ÐÎÁÍý¤ÈÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¼¢Ì£¿¼¤¤¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖRestaurant荕¡Ê¤±¤¤¡Ë¡×¡¢²¹ÀôÂçÍá¾ì¤ä 2 ¼ï¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê»ÜÀß¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤È¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÌþ¹ç¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*µÒ¼¼¿ô¡§°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´½ÉÇñ¤¤¤¿¤À¤±¤ë 10 ¼¼¤È²ñ°÷À©¥Û¥Æ¥ë¡ÖÅìµÞ¥Ïー¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥ÖVIALAµ´ÅÜÀî·Ì¿é¡×48 ¼¼¤ÎÁ´ 58 ¼¼
µ´ÅÜÀî·Ì¿é¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.resorthotels109.com/kinugawa-keisui/
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
2025 Ç¯ 10 ·î¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö 1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ò³ÍÆÀ
2024 Ç¯ 7 ·î ¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö 1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ò³ÍÆÀ
¢£ROKU KYOTO ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡ROKU KYOTO¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤ÊµþÅÔ¡¦ÍìËÌ¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ç¡ÖDive into Kyoto¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµþÅÔ¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤Ë¿»¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤ÈÈóÆü¾ï¤Î¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥ó¶õ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤Î·Ê´Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Å·Á³²¹Àô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µー¥Þ¥ë¥×ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤äÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤ª¿©»ö¤Ê¤É¡¢¥Û¥Æ¥ëÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ROKU KYOTO¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.rokukyoto.com/
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
2025 Ç¯ 10 ·î¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö 1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×³ÍÆÀ
2025 Ç¯ 10 ·î¡ØConde Nast Traveler¡Ù¤Î¡ÖReaders' Choice Awards 2025¡×ÆüËÜ¤Î¥Û¥Æ¥ëÉôÌç¤Ë¤Æ6 °ÌÆþ¾Þ
2025 Ç¯ 2 ·î ¡Ø¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù2025Ç¯¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÉôÌç¡×¤Ë¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Ç4¤ÄÀ±³ÍÆÀ
2024 Ç¯ 7 ·î ¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö1¥ß¥·¥å¥é¥ó¥ー¡×¤ò³ÍÆÀ
2024 Ç¯ 2 ·î ¡Ø¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù2024Ç¯¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ëÉôÌç¡×¤Ë¤Æ4¤ÄÀ±³ÍÆÀ
2022 Ç¯ 10 ·î¡ØConde Nast Traveler¡Ù¤Î¡ÖHot List 2022¡×¤ËÁª½Ð
¢£ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¡¡ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¤Ï¡¢ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¤äÅìµÞ¥Ïー¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ´ÅÜÀî·Ì¿é¤äROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts¤Ê¤É¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥¹¥ー¡¦EC»ö¶È¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë±¿±Ä»ÜÀß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1960 Ç¯Âå¤«¤éÊÌÁñ´ÉÍý¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¡¢1980 Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¹¥ー¾ì¤Î±¿±Ä¤äÅìµÞ¥Ïー¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¼õÂ÷¤ò³«»Ï¡£1990 Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿ºÌ¤Ê»ÜÀß±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë 100 ¤òÄ¶¤¨¤ë»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó 680 Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÃÏ°è¡¦¹ÔÀ¯¡¦¤ª¼è°úÀè¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ä¿·¤¿¤Ê¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢¡É³Ú¤·¤¤¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ÅìµÞ¥ê¥¾ー¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °ÀÄÔ ÌÂÙ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä°ìÃúÌÜ 10 ÈÖ 8 ¹æ ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§ 1979 Ç¯ 3 ·î 13 Æü
»ñËÜ¶â¡§ 100 É´Ëü±ß
±¿±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡§ ÅìµÞ¥¹¥Æ¥¤¡¢ÅìµÞ¥Ïー¥ô¥§¥¹¥È¥¯¥é¥Ö
±¿±Ä»ö¶È¡§ ½ÉÇñ»ö¶È¡¢¥´¥ë¥Õ»ö¶È¡¢¥¹¥ー»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥ê¥¾ー¥È¡¦¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¡ÊÊÌÁñ´ÉÍý¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²¹Àô»ÜÀß¡¢ÊÝÍÜ½êÅù¡Ë