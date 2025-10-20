食品ロス削減活動『食べKID宣言』の取り組みの1つ「食べKID秋フェス」にて昨年に引き続きカーボンオフセットを実施

株式会社テレビ宮崎

株式会社テレビ宮崎（本社：宮崎県宮崎市）は消費者ひとりひとりの意識改革を促して食品ロスを減らしていく啓発活動『食べKID宣言』を進めており、その取り組みの一環として、2025年10月18日（土）に高鍋町ルピナスパークにて食品ロスについて考えるイベント「食べKID秋フェス」を開催。さらにSDGsの観点から、イベント自体のサステナビリティを目指すために、本イベントの開催・運営および食品ロスに伴い排出されるCO2（詳細下記参照）についてカーボンオフセットを実施しました。

取り組み内容

2024年に実施した「食べKID秋フェス」の実績を元に、イベントの準備・撤収で発生した主催者スタッフの移動に伴うエネルギー使用量、当日使用する電力量を推定し、開催に伴うCO2排出量を算出。また、「食品ロスについて考える」のコンセプトに則り、都城市および高鍋町内小学校・中学校の給食から出る残飯を回収するために発生した車両の移動（2024年度実績）に伴うエネルギー使用量を推定し、発生するCO2排出量を算出しました。

そしてこれらの排出量の内、3トン分のカーボンオフセット※1を実施いたします。カーボンクレジット※2は、宮崎県の森林吸収系プロジェクトから創出された「宮崎県オフセット・クレジット（J-VER）」を使用することで、県内の森林保護・整備に貢献します。

※1 日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせるという考え方。

※2 カーボンクレジットとは森林の保護や植林、省エネ技術や再生可能エネルギーの導入などを行うことで生まれたCO2などの温室効果ガスの削減効果（削減量、吸収量）をクレジットとして発行し、企業間などで取引できるようにしたもの。

式典の様子イベント概要

日時：2025年10月18日（土）10：00～16：00

場所：宮崎県児湯郡高鍋町大字持田5732 宮崎県農業科学公園ルピナスパーク

URL：https://www.umk.co.jp/kid.html

主催：テレビ宮崎

この取り組みは、テレビ宮崎と食べKID宣言に賛同いただいているスポンサー企業様のパートナーシップにより実施しています。

会社概要

株式会社テレビ宮崎

〒880-8535 宮崎市祇園2丁目78番地

TEL：0985-31-5111（代）

設立：1969年5月20日

URL：https://www.umk.co.jp/