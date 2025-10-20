【2025年12月GRAND OPEN】山梨・河口湖エリアに富士山から最も近い関東最大級のグランピングリゾート「グランピングB&V富士山河口湖」が誕生

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営する「リゾートグランピングドットコム」は、大手カラオケチェーン店【カラオケ館】を展開する株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1 N.W練馬ビル 代表取締役：渡部記春)が山梨県・富士河口湖エリアにグランピングリゾート 「グランピングB&V富士山河口湖」を開業したことをお知らせいたします。



公式サイト：https://www.villa-glamping-yamanashi.com/

■グランピングB&V富士山河口湖について

グランピングB&V富士山河口湖 ※画像はイメージです

都心から車で約90分、山梨・河口湖エリアに新たに誕生した全23棟のグランピングリゾート「グランピングB&V富士山河口湖」。すべての客室から富士山を一望できる絶景ロケーションに加え、客室風呂には富士山深層水のバナジウム鉱泉を使用。全棟にプライベートサウナも完備しており、極上の景色と癒し体験を提供します。

■全日20％OFFのオープン記念キャンペーン実施中

「グランピングB&V富士山河口湖」のオープンを記念して、期間限定で宿泊料金が20％OFFになる特別キャンペーンを実施中です。この機会に、山梨の自然と調和したリトリート滞在をお楽しみください。

特別割引"20％OFF"＜Opening Special Plan＞ オープンを記念して期間限定のスペシャルprice

■宿泊対象期間

12月11日～2月28日まで

■料金

1人あたり：10,400円～ （4名1棟利用時）

ご予約はコチラ :https://reserve.489ban.net/client/glamping-bv/0/plan

■「グランピングB&V富士山河口湖」7つの魅力

- 富士山を独りじめできる絶景ロケーション- 河口湖エリアならではの多彩なアクティビティ- 完全プライベート空間で愉しむ客室風呂＆サウナ- 愛犬と泊まれる専用ドッグキャビン＆ドッグラン- スタイルに合わせて選べる4タイプの客室- 地元・山梨の恵みを堪能する贅沢BBQ- 焚き火体験＆飲み放題付きの豪華インクルーシブ

1．富士山を独りじめできる絶景ロケーショングランピングB&V富士山河口湖 ※画像はイメージです

全23棟すべてのお部屋から、雄大な富士山を一望できます。朝焼けや夕暮れ、季節ごとに表情を変える富士の姿を客室やテラスから独占。非日常の絶景を心ゆくまでお楽しみください。

2．河口湖エリアならではの多彩なアクティビティ富士河口湖 ※画像はイメージですスワンボート ※画像はイメージです鳴沢氷穴 ※画像はイメージです

富士のふもとに広がる河口湖エリアでは、「スワンボード体験」や「ワカサギ釣り体験」など様々な湖畔アクテビティ体験をお楽しみいただけます。

「富士山パノラマロープウェイ」や「鳴沢氷穴」など観光スポットも近く、自然と遊びを両方満喫できるのが魅力です。美しい景色に囲まれながら、アクティブな滞在をお楽しみください。

3．完全プライベート空間で愉しむ客室風呂＆サウナ客室風呂 ※画像はイメージですサウナ ※画像はイメージですサウナ ※画像はイメージです

全棟の客室には、富士山の深層水を使用した「バナジウム鉱泉」を配湯した客室風呂と、完全プライベートサウナを完備。富士山を眺めながらサウナで汗を流した後は、雄大な自然に包まれて外気浴を満喫。誰にも邪魔されない贅沢な空間で、心身ともに癒される至福のひとときをお過ごしいただけます。

4．愛犬と泊まれる専用ドッグキャビン＆ドッグランドッグキャビン-プライベートドッグラン付き- ※画像はイメージです

全23棟のうち8棟は愛犬同伴可能なドッグキャビンです。500平方メートル 以上の広々とした専用ドッグラン付きで、愛犬もリードなしでのびのび快適に遊べます。キャビン内にはサウナ・バス・トイレを完備し、飼い主様も安心の設備です。

5．スタイルに合わせて選べる4タイプの客室スイートヴィラ-プライベートプール付き- ※画像はイメージですスイートヴィラ-プライベートプール付き-

三角屋根の非日常感あふれる開放的なヴィラ。

プライベートプールを完備し、贅沢な非日常時間をお過ごしいただけます。

室内にはキッチンを備え、グループや2世帯での利用にも最適です。

ラグジュアリードーム-プール付き／直径7m ※画像はイメージですドームテント

少人数からグループまで、幅広いニーズに対応。

滞在スタイルに合わせて、お好みの客室をお選びいただけます。居心地の良さと開放感が調和した空間は、友人やご家族、カップルでの滞在に最適です。

ツインドームプレミアム ※画像はイメージですツインドームプレミアム

日本初、最大20名の宿泊が可能なツインドームプレミアム。2棟の10m大型ドームテント連結による圧倒的なスケールとプライベート空間を演出します。富士山の形を模したプライベートプールを備えた超大型の客室は、団体旅行や研修など、大人数での滞在に最適です。

ドッグキャビン-プライベートドッグラン付き- ※画像はイメージですドッグキャビン-プライベートドッグラン付き-

広さ500平方メートル のプライベートドッグランがキャビンに隣接。愛犬も心置きなく自由に駆け回れる安心仕様です。ペット連れのファミリーやカップルにも最適です。

6．地元・山梨の恵みを堪能する贅沢BBQスタンダードBBQ ※画像はイメージです【冬季限定】すき焼きコース ※画像はイメージです朝食 ‐洋食‐ ※画像はイメージです

富士山麓で丹精に育てられたブランド牛『富士山黒牛（ふじやまくろうし）』のステーキをメインに、旬の野菜やスープ、デザートを組み合わせたメニューをご用意。

また冬季には、きめ細かな肉質と上品な脂の甘みが特長の『甲州牛』、そして旨味豊かな銘柄豚『甲州信玄豚』を贅沢に使用した心まで温まるすき焼きも期間限定で登場。"ここでしか味わえない山梨の味覚"を存分にご堪能いただけます。

7．焚き火体験＆飲み放題付きの豪華インクルーシブ飲み放題のインクルーシブBAR ※画像はイメージです管理棟 ※画像はイメージです焚火体験 ※画像はイメージです

管理棟にはインクルーシブサービスとしてドリンク飲み放題のBARスペースを完備。

各客室には、焚き火を楽しめるファイヤーピットを設置し、滞在を彩るコンテンツをご用意しています。焚き火のぬくもりと満天の星空を同時に楽しめる、贅沢なひとときをお過ごしください。

施設概要

施設名：グランピングB&V富士山河口湖

棟数：23棟

住所：〒401-0338 山梨県南都留郡富⼠河口湖町富⼠ヶ嶺1188-1

アクセス：

【中央自動車道（東京）方面】 河口湖ICから約30分

【新東名高速道路（静岡）方面】 新富士ICから60分

グループ施設にてオープン記念セールプラン販売中＜最大20％OFF＞

栃木・那須のラグジュアリーヴィラ【別邸 四季】

公式サイトを見る :https://www.villa-glamping-yamanashi.com/1日4組限定・那須の美しい自然と温泉、サウナを完全プライベートで愉しむのラグジュアリーヴィラ

栃木県 那須高原にあるグループ施設【ラグジュアリーヴィラ 別邸 四季】にて、

【グランピングB&V富士山河口湖】のオープンを記念し、最大20％OFFの特別SALEプランを販売中。

1日4組限定・客室温泉・プール・サウナ付きのラグジュアリーヴィラでの滞在を、今だけの特別価格で

ご案内。上質な時の流れと非日常の体験、極上の癒しをお楽しみいただけます。

【別邸 四季】の公式サイトを見る :https://www.privatevilla-nasu.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp



