10月20日は頭髪の日！TANGLE TEEZERヘアケアブラシ×coconeクレイクリームシャンプーが美髪を応援するSNSコラボキャンペーンを開催

株式会社はぐくみプラス※画像仮

『cocone（ココネ）(https://www.hugkumiplus.net/cocone-hair/)』を展開する株式会社はぐくみプラス(https://www.hugkumiplus.net/)（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山村昌平）は、「TANGLE TEEZER（以下、タングルティーザー）(https://tangleteezer.jp/?srsltid=AfmBOooziLfsH_v547Rvurfw_sVk6y2idZqYuF_EGjtc5RDvMFLgtQ3Z)」を販売する株式会社プリアップ(https://preapp.jp/)（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：明永敏悟）とコラボレーションし、10月20日の“頭髪の日”にあわせたSNSプレゼント企画「頭髪の日-うるツヤ髪キャンペーン」を公式インスタグラムで実施いたします。

イギリス生まれの魔法のブラシ「タングルティーザー」と、地肌をやさしく洗浄しながら保湿・補修までかなえる、時短美容のオールインワンシャンプー「coconeクレイクリームシャンプー」を組み合わせることで、ご自宅にいながら手軽に本格的なヘアケアをご体感いただけます。

両ブランドの強みを掛け合わせた本コラボレーションは、忙しい毎日を過ごす方々へ向けた、新しい美髪ケアのご提案です。

10月23日（木）には、両ブランドの初コラボを記念して、Instagramライブも実施いたします。

◼︎企画背景

毎年10月20日の「頭髪の日」は、髪と頭皮をケアする大切さを改めて意識する日。

cocone（ココネ）とタングルティーザーは、この日に合わせて「日常のヘアケア習慣を見直し、美しい髪を育む大切さ」を発信したいという想いから、今回のコラボレーションキャンペーンを企画しました。

【キャンペーン概要】

・実施期間：2025年10月17日（金）～23日（木）

・実施媒体：Instagram（cocone_official(https://www.instagram.com/cocone_official/)、tangle_teezer_japan(https://www.instagram.com/tangle_teezer_japan/)）

X（@cocone_brand(https://x.com/cocone_brand)、@tangleteezerjp(https://x.com/tangleteezerjp)）

・当選者人数：合計6名（Instagram：3名様・X：3名様）

・プレゼント対象商品：coconeクレイクリームシャンプー （モイスト/スムース/リペア）

【名前入り】ザ・アルティメットディタングラーLuxeシリーズ

（チョコレートブロンズ/スモーキーピンク/シャンパンゴールド）

※シャンプーとヘアブラシがペアになった限定セットでお届けいたします。

◼︎限定Instagramライブ

本キャンペーンにあわせ、10月23日にInstagramライブを実施いたします。

ライブ内では、ザ・アルティメットディタングラーLuxeシリーズとcoconeクレイクリームシャンプーの「合わせ使い」によるヘアケア方法の紹介や、事前にいただいたヘアケアに関する質問コーナーを実施いたします。

【Instagramライブ概要】

▼開催日時：2025年10月23日（木）20:00～21:00

▼配信先：公式Instagram（cocone_official(https://www.instagram.com/cocone_official/)、tangle_teezer_japan(https://www.instagram.com/tangle_teezer_japan/)）

▼配信内容：

・ザ・アルティメットディタングラーとcoconeクレイクリームシャンプーの

合わせ使いによるヘアケア方法の紹介

・ヘアケアに関する質問コーナー

◼︎商品紹介

coconeクレイクリームシャンプー

”クレイで落とす、クリームで潤す”

海のミネラルをたっぷり含んだ泥（クレイ）で、やさしく洗い上げるクリームシャンプー。

トリートメント不要で、忙しい毎日にも取り入れやすく、1本で時短・コスパ・美髪が叶うオールインワンシャンプーです。

地肌にうれしい栄養成分と9種類の植物オイルをたっぷり配合し、傷んだ髪を補修しながら頭皮を健やかに整えます。

ザ・アルティメットディタングラー Luxe

”タングルティーザー史上、究極のヘアケアブラシ”

タングルティーザーは、髪の絡まりを瞬時に解きほぐすヘアケアブラシ。特許取得のブラシ構造で、髪への負担を最小限に抑え、サラサラ艶やかな美しい髪へ導きます。

「ザ・アルティメットディタングラー」は、傷みやすい濡れた髪の状態でも、毛先までやさしく解きほぐすことができる究極のブラシ。

インバス、アウトバスシーンなど、毎日のブラッシングにおすすめです。

coconeブランドコンセプト

──ひくほど、美しく──

あなたの美しさを引き出すために大切なのは、あなた自身の良さを引き出すこと。

わたしたちが大切にしているのは与えるばかりのケアではなく、ひくことで美しくなるケアです。

余計なものを手放していくことは、ときに内面をも美しくします。

理想の自分や世間が持つイメージで自分を縛らないでほしい。

あたりまえの価値観を手放すことで、心がふっと軽くなり、

あなたが自分自身の内面の美しさに気がつけるように。

coconeは「ひくケア」を通して、さまざまなライフスタイルや価値観をもつ女性を応援します。

公式HP

hugkumi+ 公式サイト：https://www.hugkumiplus.net/

cocone ブランドサイト：https://www.cocone-brand.com/

Instagram公式：https://www.instagram.com/cocone_official

会社概要

会社名：株式会社はぐくみプラス

所在地：福岡市博多区住吉二丁目16番36号

代表取締役： 山村昌平

事業概要：健康食品・化粧品の販売やそれらに付随する商品の販売