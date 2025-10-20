『城とドラゴン』「腕OFFキャラグランプリ 10月優勝者決定戦」が公式YouTubeチャンネルで10月22日（水）生配信！投票企画でルビーGet！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』において、「城ドラフェス2025-2026」に向けた公式大会となる「腕OFFキャラグランプリ ソロ/タッグ/トリオ10月優勝者決定戦」の模様を10月22日（水）18:00より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルで生配信することをお知らせいたします。
◆『腕OFFキャラグランプリ』特設ページ◆
https://shirodorafes.asobism.co.jp/festival2025/udeoff/
2026年2月14日（土）に東京にて開催される「城ドラフェスティバル2025-2026」。その「腕OFFキャラグランプリ 王者決定戦」の出場へ向けた「腕OFFキャラグランプリ ソロ/タッグ/トリオ10月優勝者決定戦」の模様を、2025年10月22日（水）19:00より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルにて生配信いたします。配信では優勝者（またはチーム）を予想して投票することでルビーが獲得できる視聴者参加企画も実施予定。ぜひご観覧ください！
大会の模様を公式YouTubeチャンネルで生配信！ルビーGETの視聴者参加企画も!?
10月22日（水）に開催される本大会は、「城ドラフェスティバル2025-2026 腕OFFキャラグランプリ」の予選大会です。各優勝者（またはチーム）が2026年2月14日（土）に東京にて開催される「城ドラフェスティバル2025-2026 腕OFFキャラグランプリ 王者決定戦」への出場権を得ることができます。大会当日の19:00からは、『城ドラ』公式YouTubeチャンネルにて大会の模様を生配信いたします。
【配信日時】2025年10月22日（水）19:00 ～
※選手受付は18時頃からを予定しています
配信URLはこちら！（『城ドラ』公式YouTubeチャンネル内）
https://www.youtube.com/@shirotodoragon/streams
◎ルビーGetのチャンス！リアルタイム予想企画開催
生配信では、優勝者（またはチーム）を予想する視聴者参加企画も実施予定。的中しても外れてもルビーがもらえます。ぜひご参加ください！
◎リーダー確定枠 指定不可キャラ
予選大会の優勝者が設定したリーダーキャラは、以降の大会において「リーダー確定枠」に設定できません（ただし、ランダムデッキで選出された場合や、サブリーダーとしての使用には制限はありません）。
現在の指定不可キャラは以下の通りです。
【ソロ部門】トレント
【タッグ部門】ミノガール
【トリオ部門】コロポックル
◎『腕OFFキャラグランプリ』その後のスケジュール
■11月優勝者決定戦
【エントリー期間】2025年10月27日（月）16:00 ～ 11月3日（月・祝）23:59
【開催日時】2025年11月16日（日）12:00 ～ 18:00
※11月の優勝者決定戦のみ平日開催ではございませんのでご注意ください
■12月優勝者決定戦
【エントリー期間】2025年12月1日（月）16:00 ～ 12月7日（日）23:59
【開催日時】2025年12月17日（水）18:00 ～ 22:00
各大会の優勝者は、2025年2月15日（土）東京都・国際フォーラムにて開催の「城ドラフェスティバル2025-2026 腕OFFキャラグランプリ」王者決定戦へ進出！
※注意事項・大会規約をお読みの上、大会へご参加くださいますようお願いいたします
※『城とドラゴン』の利用規約や『城ドラフェスティバル2025-2026』の大会規約に抵触する行為が確認された場合、大会参加権が無効となる可能性もございますことを予めご了承ください
