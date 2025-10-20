歯科用モデリングワックス市場、2025年に696百万米ドル、2031年に977百万米ドル到達へ
2025年10月20日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「歯科用モデリングワックス―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、歯科用モデリングワックス市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の歯科用モデリングワックス市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
【レポートと無料サンプルはこちらで入手可能】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1188095/dental-modelling-wax
1.歯科用モデリングワックス製品紹介
歯科用モデリングワックスは、義歯・クラウン・ブリッジの作製時に形態を再現するための可塑性材料である。加熱すると柔軟になり、冷却後は硬化する特性を持つ。赤・青・緑など用途別の種類があり、咬合調整・歯列模型・技工試作に使用される。寸法安定性や滑らかな加工性が求められ、高品質製品では変形や残留応力が抑えられている。
2.歯科用モデリングワックス市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の歯科用モデリングワックス市場が約977百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約662百万米ドル、2025年には696百万米ドルに達する見通しです。
3.歯科用モデリングワックス市場区分
【製品別】Animal Wax、 Plant Wax、 Mineral Wax、 Synthetic Wax
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Hospitals、 Clinics、 Others
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】Kemdent、 Ainsworth Dental、 BEGO、 Cera Reus S.L.、 DFS Diamon、 Metrodent、 MORSA Wachswarenfabrik Sallinger、 Pyrax Polymars、 Renfert、 Schuler、 Yeti Dental、 Yamahachi、 Shanghai Rong Xiang Dental、 Shanghai New Century Dental Materials、 BSM Dental、 Prevest Denpro、 Zotion Dentistry Technology、 MDL Dental、 Carmel、 Cavex、 Berg Dental、 Dengen Dental、 SmolWax、 Charming-Dental、 Kerr Dental
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：歯科用モデリングワックスの製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
第2章：歯科用モデリングワックスのトップ企業の売上ランキング（トップ5およびトップ10）を提示し、各社の製造拠点、本社所在地、主力製品、価格戦略、販売量、市場シェア、最新の開発動向、M&A事例を詳細に解説します。（2020年～2025年）
