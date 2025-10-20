メタデータ、高精度RAG製品「ChatBrid」に新機能「キャッシュ回答」を追加 ～ 回答の一貫性向上・平均応答時間の短縮・LLM API費用の削減・LLMダウン時にも高頻度質問対応を同時に実現。

