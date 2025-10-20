洗濯用汚れ落としポリマーの世界市場2025年、グローバル市場規模（液体、粉末）・分析レポートを発表
2025年10月20日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「洗濯用汚れ落としポリマーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、洗濯用汚れ落としポリマーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の洗濯用汚れ落としポリマー市場は2023年に約5億8,590万ドルに達し、2030年には約7億5,720万ドルに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.7％とされています。ソイルリリースポリマー（SRP）は、合成繊維用洗剤の添加剤として使用され、汚れの除去を助けるとともに、洗濯中の再付着を防止する機能を持っています。これにより衣類の清潔さが長持ちし、消費者満足度を高める要因となっています。
主要企業としてはClariant、Solvay、BASFなどが挙げられ、上位3社で世界市場の約75％を占めています。地域別では北米が最大市場で約40％のシェアを持ち、次いで欧州と中国がそれぞれ約50％を占めると推定されています。製品タイプ別では液体タイプが市場の約6割を占め、用途別では液体洗剤向けの需要が最も高く、粉末洗剤用途がこれに続いています。
________________________________________
■ 産業構造と市場動向
洗濯用汚れ落としポリマーは、主にポリエステルなどの合成繊維を対象とした機能性添加剤です。繊維表面に親水性の保護層を形成することで、油性やタンパク質系の汚れが繊維に付着しにくくなり、洗浄力の向上と再汚染防止を同時に実現します。これにより、衣類の寿命延長やエネルギー消費の削減にも寄与します。
市場成長の背景には、消費者の清潔志向や環境意識の高まり、洗濯回数の増加、家庭用および業務用洗剤市場の拡大が挙げられます。また、液体洗剤の普及が加速しており、ソイルリリースポリマーの需要を押し上げています。さらに、低温洗濯向けの高性能ポリマー開発や、再生可能原料を用いたバイオベース製品の研究も進んでいます。
________________________________________
■ 地域別市場分析
地域別に見ると、北米市場は高い衛生意識と高付加価値洗剤の需要により安定した成長を維持しています。欧州では環境規制の強化により、生分解性・低刺激性ポリマーの導入が進んでいます。一方、アジア太平洋地域、特に中国は、人口規模の大きさと家庭用洗剤市場の急成長を背景に、世界最大の生産拠点かつ消費市場となっています。日本や韓国も高品質志向の消費者ニーズを背景に、持続可能な洗剤開発を推進しています。
南米や中東・アフリカ地域も今後の成長余地が大きく、所得水準の上昇とともにプレミアム洗剤の導入が進む見込みです。これらの地域では、輸入製品に依存する構造が続いており、現地製造拠点の設立が今後の重要課題となります。
________________________________________
■ 市場分析の主要構成
レポートでは、洗濯用汚れ落としポリマー市場の全体像を把握するため、以下の観点から分析を行っています。
1. 市場規模とセグメンテーション
市場全体の販売量（キロトン単位）、収益、市場シェアを算出し、製品タイプ別（液体タイプ、粉末タイプ）および用途別（液体洗剤、粉末洗剤、その他）に分類しています。
2. 産業分析
政策動向、技術革新、消費者嗜好の変化を考慮し、主要な成長要因と課題を整理しています。特に環境配慮型製品への転換が注目されています。
