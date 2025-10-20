中国時代劇『惜花芷（せきかし）～星が照らす道～』がBS11+に登場！10月20日より見放題・レンタル配信スタート｜見どころ＆キャスト紹介記事も公開中！
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年10月20日（月）より中国ドラマ「惜花芷（せきかし）～星が照らす道～」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
（c）2024 Youku Information Technology （Beijing） Co., Ltd. All Rights Reserved.
中国時代劇「惜花芷～星が照らす道～」のあらすじ
花家の令嬢・花芷（かし）は皇都の御史である祖父・花屹正（かきつせい）の巡察に同行、広い視野を持つ勇敢な女性に育った。そして今、年頃となった彼女は沈（しん）家の若様・沈淇（しんき）との結納が決まるが、花屹正が逮捕されて花家は一夜にして没落。一族の男性たちは追放されることとなり女性たちは罪を免れるも城外で貧しい暮らしを強いられる。この騒動で皇帝直属の諜報機関・七宿司を率いる司使として暗躍したのは仮面で顔を隠した凌王の世子・顧晏惜（こあんせき）だったが…。
キャスト
フー・イーティエン
「Go！Go！王子様は片想い」「ツンデレ王子のシンデレラ」
チャン・ジンイー
『無名』『あなたがここにいてほしい』
ウー・シーザー
「高潔なあなた」「将軍の花嫁」
ルー・ユーシアオ
「玉骨遙」「悠久の縁～百霊潭～」
ビエン・チョン
「星が繋ぐ初恋～Here We Meet Again～」「風起花抄～宮廷に咲く瑠璃色の恋～」
ミョーリー・ウー
「月に咲く花の如く」「美人心計～一人の妃と二人の皇帝～」
スタッフ
原作：『惜花芷』空留
総演出：チュー・ユイパン「長歌行」「馭鮫記」シリーズ
プロデューサー：イエン・ベイ「長歌行」
脚本：ホー・ファン「長月輝伝～愛と救世の輪廻～」
【配信開始日】
2025年10月20日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/sekikashi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/sekikashi?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ