AJESTHE Beauty FESTIVAL 2025 in YOKOHAMA 第18回エステティックコンテストにて三幸学園の学生3名が金賞（日本一）受賞！多数の学生が入賞し大躍進
2025年9月30日、パシフィコ横浜にて開催された「AJESTHE Beauty FESTIVAL 2025 in YOKOHAMA」は、全国のエステティシャンや認定校の学生が一堂に会する、年に一度の祭典です。
その中でも注目を集めたのが、第18回エステティックコンテスト。全国の認定校から選抜された学生たちが、日頃の研鑽の成果を競い合いました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331990&id=bodyimage1】
三幸学園として、今年度は強化対策とし、エステティックサロンの教育部門による事前講話や、審査員経験・入賞者輩出実績のある教員による成功事例の共有を行い、全国の教員、学生が一丸となって指導に取り組みました。その成果として、3名の学生が金賞（日本一）受賞！多数の学生が入賞を果たすことができました。
受賞結果
■カウンセリング部門
金賞（1位）
米田さん（札幌ビューティーアート専門学校）
屋宜さん（沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校）
銀賞（2位）
櫻井さん（札幌ビューティーアート専門学校）
小田さん（大阪ビューティーアート専門学校）
銅賞（3位）
天田さん・斎藤さん・冨樫さん（※グループ参加）（横浜ビューティーアート専門学校）
長塚さん（東京ビューティーアート専門学校）
■基本部門
金賞
佐々木さん（札幌ビューティーアート専門学校）
■応用部門
銀賞
佐藤さん（横浜ビューティーアート専門学校）
横山さん（大阪ビューティーアート専門学校）
銅賞
仲屋さん（福岡ビューティーアート専門学校）
入賞
相馬さん（札幌ビューティーアート専門学校）
池田さん（横浜ビューティーアート専門学校）
コンテストの様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331990&id=bodyimage2】
応用部門の銀賞・銅賞・入賞者には、中央職業能力開発協会会長賞が同時授与されました。さらに、銀賞を受賞した大阪校の横山さんは、第48回技能五輪国際大会（2026年・中国・上海開催）の最終選考会への進出が決定しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331990&id=bodyimage3】
カウンセリング部門における参加校の増加と各賞の受賞、応用部門では入賞以上の成果を収めるなど、全国の学生たちの技術力と努力が大きく実を結ぶ結果となりました。
本件に関する問い合わせ先
横浜ビューティーアート専門学校
TEL：045-434-2846
担当：遠藤 幸枝
endo-yukie@sanko.ac.jp
三幸学園 関連リンク
札幌ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/sapporo-beauty/
横浜ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
大阪ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/osaka-beauty/
福岡ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/fukuoka-beauty/
沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/okinawa-beauty/
配信元企業：学校法人三幸学園
