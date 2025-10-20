アイスマイリー、10/29（水）から3日間「 AI World 2025 秋 [東京]」に出展 ブース予約でAmazonギフト1,500円分プレゼント！
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月29日（水）～10月31日（金）に幕張メッセにて開催の「AI World 2025 秋 [東京]」にブースを出展します。
ブース予約でAmazonギフトカード1,500円分進呈！
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
無料でブース訪問予約はこちら
===〉https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364772
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331474&id=bodyimage1】
■AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331474&id=bodyimage2】
■出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
■AIエージェント×ナレッジマネジメントカオスマップを無償提供
AIエージェント×ナレッジマネジメントカオスマップは、ナレッジマネジメントとエージェント活用の両立が大きな課題となる中で、課題解決の手がかりとして社内のナレッジマネジメントに活用できるAIエージェントや、チャットボットなどの対話型AI、さらにFAQシステム、検索システムをわかりやすく分類化したカオスマップです。
カオスマップに記載されているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内させていただきます。
その他「マーケティング支援AIサービス」や「チャットボット」「AIエージェント」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI World 2025 秋 [東京]：S21-58（8ホール）」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331474&id=bodyimage3】
■展示会概要
「AI World 2025 秋 [東京]」は、ビジネス変革・業務効率化を加速する最新のAIソリューションが一堂に集う総合展示会です。
ビジネス変革、DX、業務効率化、チャットボット、機械学習、画像・音声認識、自然言語処理、対話AIなど、ビジネス変革・業務効率化を加速させる最新AIソリューションが集う展示会です。AIによる業務改革・業務効率化を考える企業の方々が商談の場として、課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。
・名称：AI World 2025 秋 [東京]
・会期：2025年10月29日（水）～10月31日（金） 各日10:00 - 17:00
■展示会概要
「AI World 2025 秋 [東京]」は、ビジネス変革・業務効率化を加速する最新のAIソリューションが一堂に集う総合展示会です。
ビジネス変革、DX、業務効率化、チャットボット、機械学習、画像・音声認識、自然言語処理、対話AIなど、ビジネス変革・業務効率化を加速させる最新AIソリューションが集う展示会です。AIによる業務改革・業務効率化を考える企業の方々が商談の場として、課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。
・名称：AI World 2025 秋 [東京]
・会期：2025年10月29日（水）～10月31日（金） 各日10:00 - 17:00