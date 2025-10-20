【実証実験第2弾】成田国際空港で日本初の移動式無人韓国コスメ自販機実証実験にBelle Upが参加

株式会社Endeavor

韓国現地で厳選された韓国コスメのセットが月額980円で届く「Belle Up（ベルアップ）」を展開する、株式会社Endeavor（本社：東京都港区・代表取締役：黒岩一聖）は、成田国際空港株式会社がパナソニック ホールディングス株式会社と実施する共同実証実験に参加し、移動型自動販売機の中で韓国コスメを販売いたします。この実証実験は、成田国際空港利用者に新しい体験を提供し、韓国コスメの販路を拡大することを目的としており、2025年10月20日（月）および21日（日）の2日間、成田国際空港第1ターミナル出国手続き後の第1第2サテライトにて第2弾が実施されます。

Belle Upは「まだ見たことのない韓国コスメとの出会いを」をコンセプトに、話題性・品質ともに高い韓国コスメを毎月980円（税込・送料込）でお届けするサブスクリプションサービス。SNSでは「これで980円はお得」「毎月届くのが楽しみすぎる」などの声と共に、投稿が続々と拡散中。大手企業様との協業や有名インフルエンサーとのタイアップ、タクシー広告などの施策2024年の開始から1年で認知を拡大してきました。

■ 実証実験の狙い

本実証実験は、前回実証実験の反響を受けて、成田空港を訪れるユーザーに向けて、韓国で人気のキャラクターとコラボして韓国コスメの新しいタッチポイントを提供することを狙いとしています。

Belle Upは、この新しい販路を開拓し、ユーザーに向けて韓国コスメをより身近に体験してもらい、体験価値の向上を図ります。さらに、空港利用者の満足度向上を目指し、利用者の拡大を図ります。

・開催日: 2025年10月20日（月）・21日（火）

・時間: 11:00～17:00

・場所: 成田国際空港 第1ターミナル出国手続き後、第1第2サテライト

■ 実証実験参加ブランド及びキャラクター

＜ample:N（アンプルエヌ）＞＜BELLYGOM(ベリゴム)＞

■ Belle Upとは

Belle Upは、月額980円（税込・送料込）で、今注目の韓国コスメブランドのサンプルを毎月たっぷり試せるサブスクリプションサービスです。トレンドの先端をいく“未上陸”ブランドや日本ではまだ知られていないアイテム、日本でも人気のブランドをセレクトし、“あなただけのコスメ体験”を提供しています。

・価格：月額980円（税込・送料込）

・内容：韓国コスメのミニコスメを毎月お届け（15点前後）

・サービス開始：2024年10月

・公式サイト：https://www.belleup.jp/ (https://www.belleup.jp/)

・Instagram：https://www.instagram.com/belleup_jp/

■ BELLYGOM(ベリゴム)とは

べリゴムは韓国うまれのピンクのクマ！

BELLY は英語で「おなか」、GOM は韓国語で「クマ」 。

・名前 : ベリゴム BELLY は英語で「おなか」、 GOM は韓国語で「クマ」

・誕生日: 4月1日生まれ

・出身地: 遊園地のおばけ屋敷に来た子供が噛んでいた ピンクのチューイングガムから生まれた!?

・性格 : 遊び心があり、人を驚かせることが好き。 好奇心旺盛で、ちょっぴり天然でドジ。 みんなを楽しませて笑わせようと頑張るけど、 空回りし失敗してしまい落ち込むことも…。

「Don’t worry, be Belly.」をテーマに、ありのままのあなたがそのままでいることの素晴らしさを伝えていきます。 あなたの友達、BELLYGOM(ベリゴム)です。

■ ample:N（アンプルエヌ）とは

AMPLE:Nは、肌悩み別に選べる“高純度・高濃度”処方のスキンケア。

アンプルからトナー、クリーム、日焼け止めまで揃い、簡単ステップでうるおいをキープ。

■ 取材依頼について

本実証実験は、韓国コスメ市場における新たな販売チャネルを提供する革新的な取り組みであり、取材をご希望のメディア関係者様には、実験の様子や参加ブランドについての詳細な情報をご提供いたします。

【問い合わせ先】

会社名：株式会社Endeavor

担当：黒岩一聖

メールアドレス：info@endeavor-corp.co.jp

HP：https://endeavor-corp.co.jp/contact