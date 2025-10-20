今回の特別食材「米粉」にちなんで、ゲストは水田と同期のライスが登場！『水田信二の注文の多い料理店』10月26日（日）21:30‐22:00放送

吉本興業株式会社

BSよしもとの人気番組である『水田信二の注文の多い料理店』。10月26日（日）21:30‐22:00の放送回では、ゲストにライスを迎え、東京都が国産米粉の消費を促進する事業「Tokyo 米粉知新キャンペーン」とのコラボ特別編をお届けします。

「米粉」を使って作るクリームソースに、合わせるのは「米粉」を使ったタラのソテー！

この番組では、和洋の料理店で7年間、腕を磨いた経験がある料理人・水田信二が、ゲストの要望に応えたり、応えなかったりして料理を教え、ゲストと一緒に作ります。番組タイトルにもなっている「注文の多い」は、細かいことでおなじみの水田が、ゲストに料理をするためのイロハや心構えについて、あれこれ口を出して注文をつけるというもの。

そんな水田とともに料理を作るのは、キング・オブ・コント2016の王者であり、水田とは東西の違いはあれども同期という間柄のライス。今回は日本で古来から主食とされている米の大切さを考え、「米粉」を現代の食生活に新たに取り入れることを推進する「Tokyo 米粉知新キャンペーン」とのコラボ特別編ということで、「僕ら2人とも東京出身なんですけど、今回、東京都のプロジェクトで、しかも“米粉”の啓蒙。だから僕たちライスがゲストなんですね！」と、関町はしたり顔。一方の田所は「普段、本当に料理しないので…優しく教えてくれるんでしょうか？」と水田に尋ねますが、「誰が来ても普通に教えます」とピシャリ。料理へのブレのない厳しい姿勢を見せていました。

「口は出すけど、手は出さない」、水田信二の細かすぎる指導にライスもドギマギ

まずは、番組恒例の手洗いからスタート。かぼちゃの切り方で「初めてとは思えない。左手の添え方とか合ってるよ」と水田に褒められた田所は「うれしい！…こんなにうれしいんだ！」と笑顔になりますが、その後のサツマイモの半月切りで「分かるコレ？ 全然真ん中じゃない」と厳しいチェックが入り、戸惑う一幕も。一方の関町も、ニンジンの皮むきを任され、良かれと思って作業しながらおしゃべりを続けていましたが、水田から「頑張って言葉で埋めようとしてる？そんな言葉が使われると思うなよ！」とまたも鋭くピシャリ。

今回のポイントとなるクリームソースは、だし汁や味噌も加えて和風に仕上げ、小麦粉の代わりに米粉を入れるというもの。クリームソースというとダマになりやすく難しいイメージですが、水田によると「米粉はダマになりにくく、調理しやすい」とのこと。タラのソテーにも米粉をはたいてカリっと焼き上げ、色とりどりの秋野菜とともに味わうその味はどんなだったのでしょうか!? 詳しすぎるレシピも番組ではしっかり紹介されていますので、番組をチェックしてみてください。

『水田信二の注文の多い料理店』は、BSよしもとのアーカイブページにて見逃し配信、その後、YouTubeにもアップされていきますので、いろいろな形で楽しんでください！

【番組情報】

水田信二の注文の多い料理店

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：10月26日（日）21:30～22:00

出演者：水田信二

ゲスト：関町知弘・田所仁（ライス）

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020416