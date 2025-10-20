ÆüËÜ¸ø¼°EC¥¹¥È¥¢¤Ç10Æü20Æü¡Ê·î¡Ë21»þ¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢Gift¡Ü¥·¥êー¥º¿·ºî¡Öµ¢Ëº¤ÎÎ®Î¥¿Í¡¦À±±¿¿ÊÊõVer.¡×¤¬1/8¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒADK¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¥º(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄË®É§¡¢°Ê²¼¡ÖADK EM¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëMyethos Japan online store¤Ë¤ÆGift¡Ü¥·¥êー¥º¿·ºî¡Öµ¢Ëº¤ÎÎ®Î¥¿Í¡¦À±±¿¿ÊÊõVer.¡×¤ò2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Myethos Japan online store¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡
https://myethos.jp/products/6942421194255
¡ÖÎ¹¤ÎÆ»Ãæ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤·¤ª²Ë¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤Þ¤¿¾å¼Á¤Ê¤ªÃã¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
Ä¶¿Íµ¤¥²ー¥à¡ØÊø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë¡Ù¤è¤ê¡¢Gift¡Ü¥·¥êー¥º¿·ºî¡Öµ¢Ëº¤ÎÎ®Î¥¿Í¡¦À±±¿¿ÊÊõVer.¡×¤¬1/8¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
µ¢Ëº¤ÎÎ®Î¥¿Í¤ÏÍ¥Èþ¤Ê´úêÜ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¡Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï¶â»å¤ÇÀºåÌ¤Ê»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¹â¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê»Ñ¤¬ÇÁ¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¸ª³Ý¤±¤È¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤Î¸ÑÈø¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢º¸¼ê¤Ë·Ú¤¯ÍÉ¤é¤¹Îë¤ÏÀ¶¤é¤«¤Ê²»¿§¤ÇÊ¡¤ò¸Æ¤Ó¡¢±¦¼ê¤Ë¹¤²¤¿Àð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂµ¤¬Í¥²í¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡£²ÚÎï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«Àç¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
³«Âó¼Ô¤è¡¢¤³¤Î¡ÖÀ±¡×±¿¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈµÈ¾Í¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢¿ðÃû¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦――¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Gift¡Ü 1/8 µ¢Ëº¤ÎÎ®Î¥¿Í¡¦À±±¿¿ÊÊõVer.
ºîÉÊÌ¾¡§Êø²õ¡§¥¹¥¿ー¥ì¥¤¥ë
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó237mm(ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°)
ÁÇºà¡§PVC&ABS&¶âÂ°
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§7,260±ß
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡¡
https://myethos.jp/products/6942421194255
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë21¡§00～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
È¯ÇäÆü¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§2026Ç¯4·îÍ½Äê
¡Ú¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÅù°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ¤ÎÅÉÁõ¤Ï¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
¢£Myethos Japan online store³µÍ×
Myethos Japan online store¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÆüËÜ¸ø¼°EC¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGift+¡×¥·¥êー¥º¤ò»Ï¤á¡¢º£¸åÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤ä¿·¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMyethos Japan online store¡×
https://myethos.jp/
¢£Myethos¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Myethos (¥ßー¥È¥¹)¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥à¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸Ø¤ë¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò´ë²è¤«¤éÀ©ºî¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÈÀºÌ©¤ÊÂ¤·Áµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤ÈºÙÉô¤Ë½É¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¾ï¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢É½¸½¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Myethos¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.myethos.cn/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://x.com/myethos_co
¢£ADK¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ADK¥¨¥âー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡õ¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢MD¡¦EC»ö¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶ÈÎÎ°è¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£