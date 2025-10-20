全世界で一樽！アラン2種&グレンロッシーの限定カスクを新発売！

株式会社リカーマウンテン

リカマンオンライン(運営：株式会社イズミセ)が、老舗ボトラーズである「ダグラス・マックギボン」からセレクトした、人気アイランズモルト「アラン」よりタイプの異なる2種と、ディアジオ社が所有し原酒のほとんどがブレンデッドウイスキーに供給され、オフィシャルで出回ることの少ない「グレンロッシー」のシングルカスクを、オリジナルブランド「Y'sカスク」の限定ボトルとして販売開始致しました。

◆ザ ヴォルト アラン 10年 2014 Y'sカスク

全世界1樽限り！数量限定225本！

ロックランザ蒸溜所にて2014年12月に蒸留、リフィルバレルで10年間の熟成期間を経て、2025年5月にボトリングしたシングルカスク。最初に新鮮な桃とアプリコットが感じられ、クリーミーなシリアルとジンジャービスケットの余韻へ続きます。

【商品詳細】

アルコール度数：59度

内容量：700ml

ボトリング数量：225本

価格：14,080円(税込)

【ご購入は下記より】

リカマンオンラインはこちら(https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/scotch/islands-singlemalt/isleofarran/520695)

ウイスキーライフ本店はこちら(https://likaman.net/view/item/000000016019)

◆ザ ヴォルト アラン ピーテッド 10年 2014 Y'sカスク

全世界1樽限り！数量限定233本！

ロックランザ蒸溜所にて2014年10月に蒸留、exバーボン樽で10年間の熟成期間を経て、2025年5月にボトリングしたシングルカスク。現在アラン島で生産されるピ―テッドタイプのシングルモルトは2019年にアイル・オブ・アラン ディスティラーズ社によって設立されたラグ蒸溜所に集約され、ロックランザ蒸溜所では現在生産されない稀少なスタイル。力強いピートスモークに、甘いマンゴーとパパイヤの香りが加わり、フィニッシュは大麦麦芽の風味が感じられます。

【商品詳細】

アルコール度数：58.9度

内容量：700ml

ボトリング数量：233本

価格：13,200円(税込)

【ご購入は下記より】

リカマンオンラインはこちら(https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/scotch/islands-singlemalt/isleofarran/520055)

ウイスキーライフ本店はこちら(https://likaman.net/view/item/000000016020)

◆ザ ヴォルト グレンロッシー 15年 2009 Y'sカスク

全世界1樽限り！数量限定185本！

グレンロッシー蒸溜所にて2009年6月に蒸留、リフィルバレルで15年間の熟成期間を経て、2025年5月にボトリングしたシングルカスク。香りは繊細な赤い果実。その後、バターを思わせるバニラスポンジケーキや、カシスジャムのような風味が続きます。

【商品詳細】

アルコール度数：54.2度

内容量：700ml

ボトリング数量：185本

価格：13,200円(税込)

【ご購入は下記より】

リカマンオンラインはこちら(https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/scotch/speyside-singlemalt/520696)

ウイスキーライフ本店はこちら(https://likaman.net/view/item/000000016021)

■ダグラス・マックギボンとは

社名の由来となる「ダグラス・マックギボン氏」は1890年代の後半に、ウイスキー造りで有名なアイラ島からスコットランド本島のグラスゴーへやってきました。1947年に会社を立ち上げたのは彼の孫娘の夫「モラグ・マックギボン氏」で、家族経営が今日まで行わている老舗ボトラーズです。同社はスコッチウイスキーへの伝統的な取り組みを誇りにし、スコットランドの冷涼で湿潤な倉庫の中で多彩な樽を所有。その中から最も良いものだけをセレクトし、ウイスキーFANに届けています。

