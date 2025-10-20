犬猫用冷凍フレッシュフード「アニーズパントリー」日本初上陸、10月20日発売

アニーパントリー株式会社犬猫本来の食べ方に寄り添い、シンプルな素材を大切に。アニーズパントリーのごはん。

犬猫の食事スタイルとして注目される冷凍フレッシュフード「アニーズパントリー」が、2025年10月20日より日本で販売開始します。

同ブランドはオーストラリア発祥で、2018年からシンガポールで製造・販売され、累計1,500世帯に利用されてきました。今回、日本国内専用工場から直接お届けすることで、より新鮮な製品を実現します。



近年、自然志向や素材を重視したペットフードへの関心が高まっています。海外ではBARF（Biologically Appropriate Raw Food）やプレイモデルなど、犬猫の食性を考慮した食事法が浸透しています。

アニーズパントリーは、犬猫の食性を考えたレシピと厳選素材を採用した冷凍ローフードをラインナップ。本製品は、日本市場向けに製造・配送を最適化した冷凍フレッシュフードブランドです。日本の飼い主にも、これまでにない選択肢を提案します。

製品の特徴

与える前日夜に冷蔵庫で解凍するだけ。素材にこだわったレストラングレードのフレッシュフードです。

1. 100％ナチュラル素材

精肉・骨・内臓をバランスよく使用。犬猫の食性を考慮したレシピ。

2. 人間用グレードの品質管理

信頼できるサプライヤーからの原料を、AVS認定自社工場で製造。製品のトレーサビリティを確保。

3. 保存料・添加物は一切不使用

有害物質や増量剤、合成栄養素は不使用。冷凍・空調管理で鮮度と栄養価を保ちます。



4. 専門チームによる設計

創業者をはじめ、主要メンバーはペットフード関連の資格を保有。全製品はAAFCO（米国飼料検査官協会）基準に基づいて設計。

製品ラインナップ（日本発売）

いろんな素材をぎゅっと詰めた、大きめサイズ。愛犬と一緒に、毎日の食卓を楽しめます。1. パップタブ（大・800g）

特徴：9種のたんぱく源（鶏、豚、牛、羊、ウサギ、カンガルー、カモ、七面鳥、魚）

モデル：BARFモデル（野菜・果物を含む生食スタイル）

価格：2,100円～（税込）

発売日：2025年10月20日（牛、七面鳥、魚は11月中旬発売予定）

小さな体にもぴったり。初めての一口から、安心して試せるやさしいごはん。2. パップタブ（小・310g）

特徴：パップタブ（大）の小サイズ。小型犬や子犬、お試し用にも最適

価格：950円～（税込）

発売日：2025年10月20日（牛、七面鳥、魚は11月中旬発売予定）

お肉の豊かな香りと素材そのままの味わい。ごほうびにも、ごちそうにも。3. フランケンソーセージ

特徴：肉80%、骨10%、内臓15%で栄養バランスを実現。ワカメ入りでオメガ3脂肪酸・タウリンも豊富

種類：ビーフ＆チキン、カモ＆カンガルー、ポーク＆ベリー

モデル：プレイモデル（肉・骨・内臓のみ）※ポーク&ベリー以外の2製品

価格：6,800円～（1箱24本入・税込）

発売日：2025年11月予定

会社概要

会社名：アニーパントリー株式会社

所在地：〒669-2824 兵庫県丹波篠山市北野63

設立：2025年3月

代表者：ヴィンセント・モリ

事業内容：ペットフード製造・販売

問い合わせ先

窓口：浅井 由佳（Eコマース＆ブランドマネージャー）

メール：woof@anniespantry.com