2.5次元タレントグループ「シクフォニ」、サントリー「TAG LIVE LABEL」との初コラボが実現

株式会社Noark

2.5次元タレントグループ「シクフォニ」は、サントリーが展開する「TAG LIVE LABEL」とのコラボレーションによるオリジナルラベル缶の販売が決定いたしました。2025年10月20日（月）より、全国の対象自動販売機およびライブ会場にて数量限定で販売いたします。

今回のオリジナルラベル缶は10月に３Dオンラインライブ、11月、12月に大阪・東京で”生身”で開催されるシクフォニのワンマンライブ『SIXFONIA One Man Live【Six-tuation】vol.II -Virtual-』を記念したデザインとなっております。シクフォニの圧倒的なビジュアルと今回のライブの世界観を、1本の缶に凝縮。ラベル部分にはライブのために描き下ろされたビジュアルイラストを使用し、ファンにとって特別な“記憶”を形にしたプロダクトとして誕生しました。

本商品は、全6種のラベルデザインをランダム仕様で展開。中身には飲みやすいサントリー烏龍茶を使用し、どこでも気軽に楽しめるドリンクとして設計されています。さらに、ラベルが綺麗に剥がしてステッカーとして再利用できる特殊仕様となっており、飲み終わった後も、コレクションアイテムとしてファンの皆さんに楽しんでいただけます。

販売は、全国約100ヵ所に設置される「TAG LIVE LABEL」対応のサントリー自販機にて。全国自販機は、10月20日（月）から11月13日（木）までの販売となっており、各自販機の設置場所はサントリー「TAG LIVE LABEL」公式Xアカウントより随時告知されますので、チェックしてみてください。

さらに、生身実地ライブ当日に会場での販売が決定。11月8日（土）、9日（日）には大阪・おおきにアリーナ舞洲、12月13日（土）、14日（日）には東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて、それぞれの会場にてライブ当日のみ購入が可能となっています。ファンの皆さんにとっては、公演参加の記念品としてだけでなく、来場の思い出のひとつともなりうる、まさに“推しと過ごす特別な時間”を形にしたコラボ缶となります。

ライブの熱をそのままに、飲んで・飾って・集めて楽しめるシクフォニ初のコラボ缶。ぜひ全国各地の自販機やライブ会場で、“あなただけの1本”を見つけてください。

《商品情報》

商品名： シクフォニ × TAG LIVE LABEL オリジナルラベル缶

内容： サントリー烏龍茶（500ml）

販売価格： 800円（税込）

ラベル仕様： 全6種ランダム（ステッカー仕様ラベル）

販売期間：2025年10月20日（月）～11月13日（木）

※（大阪）ライブ会場販売期間：2025年11月8日（土）、9日（日）

※（東京）ライブ会場販売期間：2025年12月13日（土）、14日（日）

販売場所：全国のサントリー「TAG LIVE LABEL」対応自動販売機（約100箇所）

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lHtCBOIwgh8_Fme7i0fd0QyL30I7ri8&ll=35.490132784637616%2C135.5055237559291&z=5(https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lHtCBOIwgh8_Fme7i0fd0QyL30I7ri8&ll=35.490132784637616%2C135.5055237559291&z=5)

およびライブ会場（おおきにアリーナ舞洲／LaLa arena TOKYO-BAY）

※自販機の設置場所は、TAG LIVE LABEL公式X（@TAGLIVELABEL）より随時告知予定

■シクフォニとは

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。結成から2年でチャンネル登録者数は100万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。その勢いは留まることを知らない。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３DライブをYouTubeにて全世界全編無料配信を予定している。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演、12月に東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催予定。

＜メンバー＞ 名前横の括弧内は読み方

（上段左から）

LAN（らん）、すち、みこと

（下段左から）

暇72（ひまなつ）、雨乃こさめ（あめのこさめ）、いるま

▼シクフォニ公式X

https://x.com/sixfonia_info

▼シクフォニ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@sixfonia

▼シクフォニ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@sixfonia_info

▼シクフォニ公式Instagram

https://www.instagram.com/sixfonia_info/