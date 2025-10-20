やってみようえほん展の特別編が【えほん博】に出張！代官山 蔦屋書店で2025年11月3日（月・祝）開催
日頃から本づくりに携わる「本大好き企業」広研グループ（広研印刷株式会社(https://www.kohken-l-p.co.jp/)／株式会社 広報技術研究所(https://kohogijutsu.co.jp/)）が、本の魅力、本づくりの魅力を改めて発信していきたい、もっと多くの方に知ってもらいたいという想いから企画した【やってみようえほん展】。
自社のクリエイティブスペースや地元 豊島区を中心にこれまでに7回を開催、延べ2,000人以上の方に楽しんでいただき、「いこーよ」のアクセスランキングでは季節のイベント部門/ものづくり・学び体験部門では全国第２位※にも輝きました。 【としまっ子フェス2024（自由学園明日館）】、【コトおこしキャラバン ポンッパカーバ！（イケ・サンパーク）】に続いて3度目となる今回は豊島区を飛び出し、代官山 蔦屋書店で開催される【えほん博】にて出張ワークショップを実施します。
※ 季節のイベント部門/ものづくり・学び体験部門アクセスランキングは2025年4月20日～26日の期間中、［いこーよ］サイト内の集計によるもの
やってみようえほん展 ～ えほん展、3度目の出張開催！ ～
会期： 2025年11月3日（月・祝）11:00～日が落ちるまで（16:30頃）
※ 時間定員制・先着順（予約なし） ※ 荒天の場合中止
会場：代官山 蔦屋書店 T-SITE（東京都渋谷区猿楽町17 - 5）
体験料：お一人 税込1,000円（体験者様のみ）
対象：未就学児～小中学生、付き添いの大人
主催：広研印刷株式会社／ 株式会社広報技術研究所
やってみようえほん展 公式サイト
https://www.kohken-l-p.co.jp/tryehon/
やってみようえほん展 公式X
https://twitter.com/kohken_ehon
やってみようえほん展 公式Instagram
https://www.instagram.com/kohken_ehon/
「本大好き企業」広研グループ【やってみようえほん展】× 絵本が大好きな人が集まる【えほん博】
広研グループはこれまで、やってみようえほん展だけでなく「としまMONOづくりメッセ」への出展、「豊島区中小規模公園活用プロジェクト」との協業などを通して、地元の文化形成やまちづくりに積極的に参画してきました。そういった活動の中で、【えほん博】への参加をご紹介いただき、「本大好き企業」として共通点を感じたことから、出張出展という形で参加することを決めました。
【えほん博】は代官山 蔦屋書店が主催する、絵本をつくる人、届ける人、読む人が集まって絵本を楽しむイベントです。絵本作家さんたちによるサイン会やトークイベント、絵本や雑貨、ワークショップのブースが並ぶ「えほんマーケット」などを楽しめます。
五感を通して絵本の魅力を存分に味わえるこのイベントで、みなさまとえほんづくりができることを、スタッフ一同ワクワクしながらお待ちしています！
▼△▼ えほん博～五感で感じる絵本の博覧会～ ▼△▼
https://store.tsite.jp/daikanyama/picturebook-expo/
※【えほん博】の開催概要は上記公式webサイトでご確認ください。
【えほん博～五感で感じる絵本の博覧会～】公式フライヤー
詳細を見る :
https://store.tsite.jp/daikanyama/picturebook-expo/
「絵本」をテーマに、本づくりを学びながら遊べるワークショップ
広研グループは、書籍の企画フォローから制作・製造、プロモーションまでを一手に行う「本大好き企業」です。「本ができあがるまで」を一緒に体験してもらうことで、本づくりの楽しさをもっと多くの方に知ってもらいたい ！と考えています。そんな会社で働く一人の社員の「本を共有したい ！」という言葉をきっかけに企画されたのが“やってみようえほん展”です。
1枚の紙を折って、綴じて、切ると… 本になる ！
地元 豊島区から、モノをつくる楽しさを広げたい
“やってみようえほん展”は予想以上の反響をいただいており、2024年11月には豊島区と【Jimokids】が共催する子ども向けのワークショップイベント【としまっ子フェス2024】に協賛出展。その盛況を体感し、2025年5月には東池袋のイケ・サンパークで行われた【コトおこしキャラバン ポンッパカーバ！】へ協賛出展しました。さらに今回は代官山 蔦屋書店で開催される【えほん博】への出展ということで初めて豊島区を飛び出します。もっともっとモノづくりの楽しさを共有したい！という想いを元に、豊島区から始まったこのモノづくりの輪を、これからも広げていきます。
|||| コンテンツ ||||
えほんをやってみよう ！ “えほんのえほん”
絵本ってどうやってできてるの？ 折って、綴じて、切って、1枚の大きな紙から本になるまでを、実際につくりながら学べるワークショップ。絵本の内容は本づくりの各工程をユーモラスに描いた完全オリジナル ！ 主人公の名前を考えたり、フォントを選んだり… 読み進めるとでてくる「ミッション」を達成していくことで、自分だけの一冊が完成します。
［幼児から参加可能］［所要時間60分程度］
【企画・編集】キャラクターに名前をつけて設定を考えよう！
【デザイン】実際に色を塗って、フォントを選んでみよう ！
【校正・校閲】前のページとペラ検（見比べ）をして違いを発見！
【印刷】梱包材のスタンプで印刷の疑似体験！
【製本】表紙を貼ってパーツを貼ってオリジナル加工！
【特別編】デザイン書道家「文字郎」とやってみよう！
「雅直」くんで描くと...
自分の名前で羽ばたけ！
オリジナルえほん
できあがったえほんの表紙には、デザイン書道家「文字郎」が一筆！
お子さまのお名前を「文字絵」で描きます。
さらにパーツを貼って、デコレーションしてコラボ完成！
自分だけのえほんを、文字郎と一緒につくろう！
profile 「文字郎」
デザイン書道家、墨絵師、グラフィックデザイナー。
デザイン事務所「株式会社 広報技術研究所」所属。店
舗・商品ロゴ、題字などの筆文字デザインを手掛ける。
文字と絵を組み合わせた「文字絵」を得意とする。
【公式サイト】https://kohogijutsu.co.jp/design-calligraphy/
【公式X】https://x.com/982ra1/
【公式Instagram】https://www.instagram.com/moji_ro_/
＜出展者＞
会社名：広研印刷株式会社
代表者：代表取締役社長 前川光
所在地：東京都豊島区高田3-3-16
URL：https://www.kohken-l-p.co.jp/
会社名：株式会社 広報技術研究所
代表者：代表取締役社長 河野修平
所在地：東京都豊島区高田3-3-16 新館4階
URL：https://kohogijutsu.co.jp/
E-Mail：ehon@kohogijutsu.co.jp
※ ワークショップの内容は予告なく変更になる場合があります。
※ 写真は全てイメージです。