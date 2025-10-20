Megadap ETZ21/ETZ21 Pro/ETZ21 Pro+ ファームウェアアップデート：Ver.2.01 公開
Megadap（メガダプ）ETZ21、ETZ21 Pro、ETZ21 Pro+ (ソニーEマウントレンズ → ニコンZマウント変換）電子マウントアダプターのファームウェアアップデート Ver.2.01を公開いたします。
[ 更新内容 ]
以下のレンズを含む、ツァイス Batis シリーズレンズとの互換性を向上
- ZEISS Batis 2.8/18
- ZEISS Batis 2/25
- ZEISS Batis 2/40 CF
- ZEISS Batis 1.8/85
- ZEISS Batis 2.8/135
[ 更新情報の詳細 ]
ファームアップデートダウンロードに関しては以下の「焦点工房サポートページ」(http://www.stkb.co.jp/support.html#etz21Pro)をご覧ください。
商品ページ :
https://www.stkb.jp/shopbrand/megadap/
About Megadap
Megadap（メガダプ）は、電子マウントアダプターの開発・製造を専門とするテクノロジー企業 GABALE Electronic Technology Co.、Ltd のブランドです。Megadap製品は、メカニズム、ソフトウェア、データ解析、それぞれの分野に精通したエンジニアの協力により生まれた製品です。
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
焦点工房オンラインストア(http://www.stkb.jp)
焦点工房ホームページ(http://www.stkb.co.jp)
SNS：
X(https://x.com/ShotenKobo) / instagram(https://www.instagram.com/shotenkobo) / facebook(https://www.facebook.com/SHOTENKOBO)