【新店舗／鳥取県】限定メニュー「鉄板ナポリタン」をラインアップ『KEY’S CAFÉ鳥取丸山店』
10月21日（火）オープン！
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、全国に展開する「KEY’S CAFÉ」の新店舗となる『KEY’S CAFÉ鳥取丸山店』（鳥取県鳥取市）を10月21日（火）にオープンします。同店では、限定メニューとして「KEY’S CAFÉ」初の提供となる「鉄板ナポリタン」のほか、鳥取県の名産品である二十世紀梨の果汁を使用したドリンクやスイーツを販売します。
『KEY’S CAFÉ 鳥取丸山店』外観イメージ メニューイメージ
■『KEY’S CAFÉ鳥取丸山店』について
『KEY’S CAFÉ鳥取丸山店』は、本年5月にオープンした「KEY’S CAFÉ 鳥取湖山店（※）」に続き鳥取県2 店舗目となる店舗です。店内には一部コーナーソファを用意し、ゆったりとくつろげる空間を演出することで、ランチ会やカフェタイムなど地域コミュニティの場としてご利用いただけます。
ドリンクは、まろやかな味わいが特徴の「氷温熟成®珈琲」をはじめ、同コーヒーを使用したアレンジメニューを多数取り揃えています。また、鳥取県の名産品である二十世紀梨の果汁を使用したドリンクやスイーツ計3品をラインアップ。さらに、限定メニューとして「KEY’S CAFÉ」初となる、アツアツの鉄板の上にスクランブル状にした卵とナポリタンをのせた「鉄板ナポリタン」を販売します。ケチャップの「甘酸っぱさ」と卵の「自然な甘み」に鉄板で仕上げた「香ばしさ」が加わった、奥深い味わいをお楽しみください。
※KEY’S CAFÉ 鳥取湖山店について詳しくはこちら：
https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_250424
■主な販売メニュー
■店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/120332/120332_web_1.png
■KEY’S CAFÉとは
①ロケーション：さまざまな立地で全国展開
「KEY’S CAFÉ」は、“Casual But Authentic ～ひと味ちがう、ひとときを～”をコンセプトとしたパッケージカフェです。開業に必要なノウハウや機材を当社がひとまとめのパッケージで提供することで、ローコスト（加盟金・ロイヤリティ不要）で出店可能。全国各地の高速サービスエリア内や大型商業施設、駅ナカ、病院、大学、書店などさまざまなロケーションに出店しています。
店舗一覧はこちら：https://www.keycoffee.co.jp/store/keyscafe/
②コーヒーへのこだわり：提供するコーヒーはネルドリップで抽出した「氷温熟成®珈琲」
店舗で提供するコーヒーは、焙煎前のコーヒー生豆を0℃以下の氷温域と呼ばれる温度帯で一定期間熟成させた「氷温熟成®珈琲」。コーヒー生豆を「氷温熟成」することで、コーヒー豆の細胞が均質化されます。ここに「氷温熟成®珈琲」にふさわしい高度な焙煎技術を駆使することにより透明感のあるまろやかな味わいが実現しました。
さらに、「氷温熟成®珈琲」の持ち味をさらに引き立たせるため、ネル(布)ドリップ抽出を採用。透明感のあるまろやかな味わいに加え、はちみつのような甘い余韻がお楽しみいただけます。
「氷温熟成®珈琲」ブランドサイトはこちら：https://www.keycoffee.co.jp/hyo-on/
キーコーヒーは、『珈琲とKISSA のサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・髙木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
