“上から”＆“タンクを外して”２通りの給水ができる！「タンク運べるらく給水加湿器」をエディオンとニトリで販売開始
株式会社エディオンは、株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）との共同開発商品である「タンク運べるらく給水加湿器」を、2025年10月24日（金）より店頭※1およびインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）にて取り扱いを開始いたします。
少しずつ空気が冷え始め、乾燥が気になる季節になってきました。加湿器を使いたいけれど「給水が面倒」「お手入れが大変」と感じたことはありませんか？
そんなお客様のお困りごとを解決できる「タンク運べるらく給水加湿器」を、エディオン・ニトリの両社で開発いたしました。
本商品は、ふたを開けずに上から直接給水ができるほか、タンクを着脱してシンクや洗面台で給水することも可能です。使う場所や状況に応じて、2通りの給水方法を選べるので、便利にお使いいただけます。
さらに、抗菌※2樹脂タンクで衛生面にも配慮。鉄筋洋室6畳（木造3畳）のお部屋なら、HIGHモードで約12時間の連続加湿が可能です。LEDライトはナイトライト代わりにもなり、寝室での使用にもおすすめ。アロマオイル対応で、加湿しながらお好みの香りも楽しめます。
そして、こうした給水のしやすさやメンテナンス性が評価され、2025年度のグッドデザイン賞を受賞しました。
【商品特長】
①よりラクに！上から給水＆タンクを外して給水、2通りの給水方法
ふたを開けずにそのまま上から給水できるので、毎日の給水が簡単。
さらに、取り外しができるタンクはハンドル付きなので、移動もラクラク。シンクや洗面台で直接給水することも可能です。
②抗菌樹脂タンクで安心・清潔
水タンクには抗菌※2樹脂を使用。また、タンクは取り外してまるごと洗えるので、衛生面にも配慮した設計です。
③朝までしっかり加湿できる12時間の連続運転※3
鉄筋洋室6畳の部屋（木造3畳）であれば、HIGHモードで約12時間の連続加湿が可能。就寝時から朝までしっかりお部屋を加湿できます。LEDライトはナイトライト代わりにもなり寝室での使用にもオススメです。
④水タンクに直接アロマオイルを入れられる
アロマオイル対応で、加湿しながらお好みの香りを楽しめます。リラックスしたい時やお部屋の雰囲気づくりにもぴったりです。
その他にも、加湿量は3段階（HIGH/MIDDLE/LOW）で調節可能、最長8時間の切タイマー（2・4・8時間）も搭載し、日々便利にお使いいただけます。
カラーはホワイト、ダークグレー、モカの3色を用意しました。お部屋のインテリアに合わせてお選びください。
「タンク運べるらく給水加湿器」であなたの空間をもっと快適にしませんか？
商品詳細は特設サイトをご覧ください。
URL：https://www.edion.com/special.html?identificationid=edionnitori
※1 一部、取り扱いのない店舗もございます。
※2 抗菌効果は水タンク素材の効果であり、水の抗菌効果を確認したものではありません。
※3 適用床面積・連続使用時間は使用状況、環境により異なります。
商品概要
【商品名】タンク運べるらく給水加湿器
【型番】ラクキュウスイカシツキHM04WH / DGY / MO
【価格】3,990円（税込）
【カラー】ホワイト、ダークグレー、モカ
【ACアダプター】入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC24V/0.65A
【定格周波数】50Hz/60Hz
【定格消費電力】18W（アダプター含む）
【加湿方式】超音波式
【加湿量（約）】L：80mL/h（±30%）、M：120mL/h（±20%）、H：200mL/h（±20%）
【連続加湿時間（約）】L：31時間、M：20時間、H：12時間（タンク満水時）
【適用床面積（目安）】木造和室：3畳 / 4.6㎡、プレハブ洋室：6畳 / 9.3㎡
【タンク容量（約）】2.5L
【切タイマー（約）】2、4、8時間（3段階）
【外形寸法（約）】幅191×奥行191×高さ262mm
【質量（約）】1.2kg
【電源コード長さ（約）】1.5m
【付属品】ACアダプター1個
【エディオンとニトリの共同開発】
エディオンのプライベートブランド【e angle Select】のコンセプトである「くらしを、新しい角度から」と、ニトリのプライベートブランド【DAY Value】のコンセプトである「低価格で気軽に楽しく揃えられる商品」をもとに、「これからの暮らしに、自分らしさをプラスする商品＝Simple＋ONE」をテーマとして、両社で家電製品の共同開発に取り組んでいます。
