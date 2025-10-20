BoTトークが「第19回キッズデザイン賞」において経済産業大臣賞を受賞。



























第19回キッズデザイン賞表彰式‧シンポジウムに代表の八木が登壇ビーサイズ株式会社(横浜市|代表 八木啓太)が開発‧販売する子ども見守りGPSサービス「BoTトー ク」(第5世代)は、子どもたちの安全‧安心に貢献するデザインが評価され、「第19回キッズデザイン賞」において優秀賞(経済産業大臣賞)を受賞いたしました。同賞は、子どもを対象にした安全‧安心に寄与する作品の中から、最も優れたものに贈られます。■受賞作品BoTトーク(第5世代)■賞名‧受賞部門賞名:優秀賞(経済産業大臣賞)受賞部門:子どもたちの安全‧安心に貢献するデザイン部門■受賞理由子どもの登下校の際の安全を見守るためのGPSサービスとして実績のある製品が進化したものである。 時計機能やバッテリー残量表示、画面OFF機能は子どもの活動の細部にわたるニーズを汲んでおり、利便性が高い。AI活用により普段と異なる場所へ行った際は通知が届くなど、安全確保に特化したプロダクトとして高く評価した。■キッズデザイン賞 審査委員長 益田文和氏コメント今回BoTトークを評価する中で、特に心を惹かれたのは、その小ささとシンプルさです。ハイテクな精密機器のように性能を誇示するのではなく、むしろ存在を消し、できる限り見えなくなる ことを目指している。その自己主張のなさこそが、大きな魅力だと感じました。本来であれば、こうしたものすら必要としない社会を実現することが究極の理想です。しかし現実は、交通事故や事件など、子どもを取り巻く環境にはさまざまなリスクが存在します。だからこそ今、BoTトークのようなツールが求められているのです。また、子ども用として開発された製品ではありますが、高齢者が身につけても安心できるという普遍性を備えており、今後の新たな商品開発にも大いに期待しています。プロフィールキッズデザイン賞 審査委員長益田文和東京造形大学デザイン学科卒業。建設会社、デザインオフィスを経てインダストリアルデザイナーとして様々な製品のデザイン開発、地域産業のデザイン振興など国内外のプロジェクトに関わる。1991年株式会社オープンハウス設立、代表取締役。■第19回キッズデザイン賞表彰式‧シンポジウムに代表の八木が登壇2025年10月5日、「第19回キッズデザイン賞」表彰式‧シンポジウムが開催されました。当日は主賓挨拶として、古賀友一郎経済産業副大臣が祝辞を述べ、BoTトークについて「造形性と機能美が高く評価された」とコメント。また、シンポジウムには、ビーサイズ株式会社から八木啓太代表取締役が登壇し、BoTトークの開発ストーリーを共有しました。■BoTトーク第5世代の開発に寄せた想い

今回、第19回キッズデザイン賞において、優秀賞(経済産業大臣賞)を賜りました「BoTトーク(第5世代)」には、多くのご家族の声を汲み取り、新機能を搭載しています。特に「あんしんディスプレイ」は、時刻表示によって、子どもが時間に合わせて行動できるようになったり、バッテリー残量を自分で確認し、自分で管理‧ 充電する習慣を身につけるなど、子どもたちの自発的精神が育まれることを願って開発をいたしました。こうした機能により、日々の行動が少しずつ変わり、結果、大きな自立心を育むと信じています。







BoTトークは、日本で最も多くのお子様を見守るGPSサービスとして今後も進化を続け、ご家族の前向きな人生をサポートしてまいります。これからもご支援賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。ビーサイズ株式会社 代表取締役 八木 啓太■キッズデザイン賞とはキッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたち が感性や創造性豊かに育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」という目的を満たす、製品‧サービス‧空間‧活動‧研究の中 から優れた作品を選び、広く社会に発信していくことを目的に2007 年に創設されました。子ども用にデザインされたものはもちろん、大人‧一般向けに開発されたものでも、子どもや子育てに配慮されたデザインであればすべてが対象です。■会社概要社名 ビーサイズ株式会社代表取締役 八木 啓太事業 電気通信事業‧家電製品の企画/設計/製造/販売所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-2-3 EPIC TOWER SHIN YOKOHAMA 14階設立 2011年9月資本金 500万円URL https://www.bsize.com/本件に関するお問合わせ先広報：pr@bsize.com