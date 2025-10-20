10月23日（木）～26日（日）「はまテラスクラフトビールフェス」開催

横浜新都市センター株式会社

　横浜駅東口はまテラス有効活用委員会（横浜駅東口に所在する企業４社が加盟）は、2025年10月23日から10月26日の４日間、「はまテラス」にて「クラフトビールフェス」を開催いたします。本イベントは、神奈川県の地元ブルワリーを集めたビールフェスとして、様々なクラフトビールが楽しめるイベントです。


　今回は、令和６年能登半島地震で被害を受けた、石川県七尾市能登島に工場を構える金澤ブルワリーに出店していただきます。石川県で醸造されたクラフトビールをぜひお楽しみください。


　会場内ではリユースカップを使用（一部の商品を除く）し、ごみの削減を図るほか、濱の八百屋による横浜野菜の販売を行い、地産地消に取り組むなど、横浜駅東口エリアの活性化とともに地域貢献に繋がる取り組みを実施してまいります。



開催概要


１．開催日時


　　2025年10月23日（木）～26日（日）


　　木金16：00～21：00


　　土　12：00～21：00


　　日 12：00～19：00


　　※天候により中止となる場合がございます。



２．会場


　　横浜駅東口はまテラス


　　スカイビル・横浜新都市ビル（そごう横浜店）2階ペデストリアンデッキ



３．出店者


　　(１)Roto Brewery


　　　　上大岡駅にてクラフトビールを製造しています。


　　　　クラフトビール人口の拡大をテーマに、飲みやすいものを


　　　　醸造することを心がけています。


　　　　時には甘く、時には苦く。クラフトビールの面白さを是非とも体験ください。


　　(２)金澤ブルワリー


金沢初のブルワリーとして誕生した金澤ブルワリーが目指すのは、


　　　 伝統と新しさが織りなす金沢の街で愛される味わい深いビールです。


　　　 酵母の自家培養をはじめとしたこだわりの製法が生む、


　　　 豊かな香りと深い味わいをお楽しみください。


　　(３)横浜ビール


　　　 「横浜ビール」は26年目のローカルビアカンパニーです。


　　　 横浜・神奈川を拠点に人と人を繋ぐクラフトビールを育んでいます。


　　　 国際ビール大賞の受賞歴は多数を数えます。


　　　 更なるビールのクオリティを追求しております！


　　(４)南横浜ビール研究所


　　　 金沢文庫駅すぐの場所で醸造している本格クラフトビールです。


　　　 高品質な原材料を用い、最新の醸造技術で質の高いビールを製造しています。


　　　 2019年より、毎年コンテストに入賞を重ねて、現在メダルは20を数えます！


　　(５)プロント


　　　 「プロント横浜三井ビル店」がビールにぴったりなおつまみを提供します。


　　　 "唐揚げ～あご出汁醤油～""つまみに最適なタイプのフライドポテト（醤油バター）"を


　　　 ご用意しておりますので、ぜひビールと併せてお召し上がりください！


　 (６)濱の八百屋（10/25（土）12:30～17:00　※商品がなくなり次第終了）


　　　 神奈川県内の約30名の農家さんのもとへ毎日足を運び、収穫したばかりの旬の野菜を


　　　　仕入れ、小売卸販売を行っている地場野菜専門の八百屋です。


　　　　畑に実っている野菜をそのままお客さまにお届けしております。



４．主催団体


　　横浜駅東口はまテラス有効活用委員会


　　（株式会社横浜スカイビル、株式会社丸井　マルイシティ横浜、


　　　株式会社そごう・西武　そごう横浜店、横浜新都市センター株式会社）



５．開催実績


　　2023年度２回、2024年度４回開催


　　2025年度


　　2025年５月15日～５月18日開催


2025年６月19日～６月22日開催


　 2025年９月11日～９月15日開催