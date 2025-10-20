¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡ ¡ÎDHGS¡Ï½¤Î»À¸¡¦ß·ÅÄ¿¿¸ã»á¤Ë¤è¤ë³ØÈ¯¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢²»¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥¬¥Í¡ÖONTELOPE Glass¡×11·î1Æü¤è¤êÅÔÆâ¤Ç½ç¼¡Å¸¼¨³«»Ï
ÆüËÜ½é¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡¤Ç¡¢[SEAD¡ÊScience¡¿Engineering¡¿Art¡¿Design)¡Ï4Í×ÁÇ¤ÎÍ»¹ç¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤·¤¤»º¶È¤äÊ¸²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥êー¥Àー¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ê½êºßÃÏ¡§Åìµþ¡¦¸æÃã¥Î¿å¡¢³ØÄ¹¡§¿ù»³ÃÎÇ·¡¢°Ê²¼ËÜÂç³Ø±¡¡Ë¤Î½¤Î»À¸¡¢ß·ÅÄ¿¿¸ã»á¡Ê18´ü¼óÀÊ½¤Î»¡¿À®²ÌÈ¯É½²ñMVP¡¿¸½¼Â²Ê³Ø¥é¥ÜÆÃÇ¤½õ¶µ¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Æ¥íー¥×¡Ê°Ê²¼¡¢ONTELOPE¡Ë¤Ë¤è¤ë³ØÈ¯¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢²»¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥¬¥Í¡ÖONTELOPE Glass¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤è¤ê½ÂÃ«¤ÎÄÕ²°½ñÅ¹¤Ç¡¢11·î15Æü¤è¤êÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2025¡Ö¤ß¤ëTech¡×¤Ç¡¢12·î1Æü¤è¤êÂå´±»³¤ÎÄÕ²°½ñÅ¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨³µÍ×
¡¦½ÂÃ« ÄÕ²°½ñÅ¹
Å¸¼¨´ü´Ö¡§11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë-11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2025¡Ö¤ß¤ëTech¡×
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÇ°ÀÄ¾¯Ç¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë ¥«¥ë¥Á¥ãーÅï
Å¸¼¨´ü´Ö¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë-11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦Âå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹
Å¸¼¨´ü´Ö¡§12·î1Æü¡Ê·î¡Ë-12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£²»¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥¬¥Í¡ÖONTELOPE Glass¡×³«È¯·Ð°Þ
ONTELOPE Glass¡Ê¥ª¥ó¥Æ¥íー¥×¡¦¥°¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢²»¤ò¡È¸«¤ë¡É¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤´¶³ÐÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤È²»¤Î´Ø·¸¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥á¥¬¥Í·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²»¤äÄ°³ÐÇ§ÃÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò´¶³Ð¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¡×¸½¼Â²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½¤Îß·ÅÄ¿¿¸ã»á¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÌ³·Ð¸³¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¸½¼Â²Ê³Ø¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Î¹ü³Ê¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»¤Î¼þÇÈ¿ô¡¦²»°µ¡¦»þ´ÖÊÑ²½¤òÄ¶¹âÂ®¤Ç²òÀÏ¤·¡¢¸÷¤Î¿§¤Èµ±¤¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤È¥¢ー¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¸÷³Ø¡¦¥´¥àÊ£¹çµ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëÄ«Æü¥é¥Ðー¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤È¼ÂÁõµ»½Ñ¤òÃ´¤¦¿ÀÅÄ¹©¶È¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Õ¥ìー¥àÀ½Â¤¤ò¼ê¤¬¤±¤ë»ª¹¾¤Î¥á¥¬¥Í¥áー¥«ー¡¢ÀÜÂ³¡¦ÅÁÁ÷µ»½Ñ¤ÎYokowo¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤ÎÃæ³Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë83Design³ô¼°²ñ¼Ò¤¬»²²è¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢ÁÇºà¡¦¹½Â¤¡¦Â¤·Á¡¦µ¡Ç½¡¦°ÂÁ´À¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤´¶³ÐÅªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ONTELOPE Glass¤Î³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ß·ÅÄ»á¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²»¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢±ÇÁü¤Î°ÕÌ£¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉË¤«¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«--¤³¤Î´¶³Ð¤òÄ°³Ð¾ã³²¤ÎÊý¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Ä°³Ð¾ã³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¶¦¤Ë»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢ONTELOPE Glass¤Ï¡Ö²»¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈ¯ÏÃ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¤â¸«½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¡¢¥×¥í¥Ü¥Î¥á¥ó¥Ðー¡¢Ä°³Ð¾ã³²Åö»ö¼Ô¤È¤â»î¹Ôºø¸í¤ò·Ð¤Æ¡¢4Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎËö¡¢ONTELOPE Glass¤Ï·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤¬¡¢ÍøÂ¾¤È¶¦´¶¤Ë¤è¤ë¡ÖÁê¸ßÃµµá¡×¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤ß¡¢À¤³¦¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ONTELOPE¤Î»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ONTELOPE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ONTELOPE¤Ï¡Ö¿Í´Ö³ÈÄ¥¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ Ä°³Ð»Ù±ç¤È´¶³Ð³ÈÄ¥¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²»¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥¬¥Í¡ÖONTELOPE Glass¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í¤Î´¶³Ð¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°µ¡´ï¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ü¥Î¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¢ー¥È¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö²»¤ÎÀ¤³¦¤¬³È¤¬¤ë¡×¤Î¤â¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¿Í´Ö¤Î´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤æ¤¿¤«¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ONTELOPE¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡§https://ontelope.com/
¡¡
¢£³«È¯¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ß·ÅÄ¿¿¸ã»á¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Æ¥íー¥×¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡18´ü¼óÀÊ½¤Î»À¸¡¿À®²ÌÈ¯É½²ñMVP¡¿¸½¼Â²Ê³Ø¥é¥ÜÆÃÇ¤½õ¶µ
²»³Ú³èÆ°¡¢¸¦µæ³«È¯¿¦(ºàÎÁ¹©³Ø)¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Î¥ª¥È¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀßÎ©¡£²»¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¥Ùー¥¹¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¡ÖSoup of Voice¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î°ä»Ö¤òÌ¤Íè±Ê¹å¤Ë»Ä¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸¦µæ²Ê¤ò2023Ç¯3·î¤Ë¼óÀÊ½¤Î»¡£½¤Î»²ÝÂê¡ÖÄ°³Ð¾ã³²¤Î²ÝÂê¤ò¡È²»¤¬ÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡£¡É¤Ç²ò·è¡ªÁê¸ßÃµµá¤ÎÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤Ø¡×¤¬Æ±Âç³Ø±¡¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤Ë¤ÆMVP¤ò³ÍÆÀ¡£MVP¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ö¶È²½»Ù±ç¶â¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¡¢2023Ç¯12·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Æ¥íー¥×¤òÀßÎ©¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢CCC¥°¥ëー¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖGREEN FUNDING¡Ê¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ä¹ØÆþÊýË¡¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¥Úー¥¸¡§https://greenfunding.jp/lab/projects/9018
¢¨ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³èÆ°¤ÏONTELOPE¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ONTELOPE¤«¤é¤â¡ÖONTELOPE Glass¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖONTELOPE Glass¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥Æ¥íー¥× ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸
https://ontelope.com/#footer
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://gs.dhw.ac.jp/
ÆüËÜ½é¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÎ©¤ÎÀìÌç¿¦Âç³Ø±¡¤È¤·¤Æ2004Ç¯¤Ë³«³Ø¡£
Ä¶¹âÅÙ¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¡¢¼Ò²ñ¤ËÊÑ³×¤òµ¯¤³¤¹¥êー¥Àー¤òÇÚ½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢ÁÏÈ¯Åª³ØµæÎÎ°è SEAD¡ÊScience¡¿Engineering¡¿Art¡¿Design¡Ë¤Î4Í×ÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±Í»¹ç¤·¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤ò²Í¶¶¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¤ò¹Ô¤¦¡£¿·µ¬»ö¶È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢±¡À¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ÂÁõ¤ª¤è¤Ó¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÂç³ØÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãーÄ´ºº¡×¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç³ØÃæ15°Ì¡¢»äÎ©Âç³ØÃæ6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¿ô¤Îµ¯¶È²È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÂç³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ØºßÀÒ¤Î±¡À¸¡¦½¤Î»À¸¤Îµ¯¶È¡¦»ö¶È»Ù±ç¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Ç¤Î»º³Ø¶¨Æ±¸¦µæ¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡¢ËÜ³Ø¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡»öÌ³¶É
Mail¡§daigakuin@dhw.ac.jp
¢¨¾åµ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ï¡¢Âç³Ø±¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î²»¤¬¸«¤¨¤ë¥á¥¬¥Í¡ÖONTELOPE Glass¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª´Ö°ã¤¨¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£