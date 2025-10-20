2025年 コロンバンのクリスマスケーキ

株式会社コロンバン

洋菓子の製造と販売を行う株式会社コロンバン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小澤 俊文、以下：コロンバン、URL：https://www.colombin.co.jp/ ）では、2025年のクリスマスケーキのご予約受付を開始いたしました。今年は14種類のバラエティ豊かなケーキをご用意し、お客様の特別な1日に寄り添います。2024年3月に創業100周年を迎えた当社が、創業当時から配合や製法を守り続けてきた伝統のバタークリームをご堪能いただけるクリスマスケーキをはじめ、コロンバン原宿限定の豪華なケーキなど、各店舗オリジナルケーキも充実しています。

（写真左から）クラシックバターノエル、フレーズノエル、マルキーズショコラ、ブッシュ・ド・ノエル モカ ※写真は5号のイメージです。号数によって飾りは異なります。

【コロンバンのショップで買えるいつものクリスマスケーキ＆シュトーレン】＜家族や仲間で楽しむデコレーションケーキ＞

クラシックバターノエル 4号（直径12cm）税込\4,320、5号（直径15cm）税込\5,400、6号（直径18cm）税込\6,480

レシピ、製法、仕上げにわたり、代々受け継がれるこだわりのバタークリームを使用したデコレーションケーキです。口どけの良いなめらかなクリームとしっとりしたスポンジ生地が特徴です。

フレーズノエル 4号（直径12cm）税込\4,536、5号（直径15cm）税込\5,616

創業当時から愛される昔ながらのショートケーキをデコレーションケーキにしました。生クリームのなめらかさと風味をより活かすためにシンプルに仕上げています。

マルキーズショコラ 4号（直径12cm）税込\4,536、5号（直径15cm）税込\5,616

口どけの良いなめらかなバタークリームとしっとりとしたスポンジ生地をチョコレートでコーティングしました。

ブッシュ・ド・ノエル モカ 8.5cm×16cm×高さ11cm 税込\4,320

フランスでは定番のブッシュ・ド・ノエル。コーヒー風味のバタークリームをしっとりとしたロール生地で巻き上げました。

＜笑顔こぼれる小さなクリスマスケーキ＞（写真左から）クリスマスキャロル、スノーマン、フォレノワール

クリスマスキャロル 税込\702

チョコレート生地とチョコレートサブレを木苺ジャムでサンドし、ピスタチオとカスタードのクリームをしぼりました。

スノーマン 税込\702

酸味のある木苺のジュレを包んだフロマージュムースで雪だるまを表現した、大人も子供も楽しめるケーキです。

フォレノワール 税込\702

チョコレート生地に、ムースショコラ、生クリーム、刻んだグリオットチェリーを加えたチェリークリームを重ねました。

※こちらの3種類は、予約対象外です。

＜熟練職人が作り上げた奥深い味わい＞

クリスマスプレミアムシュトーレン 長さ約18cm 税込\3,672

自社ビル屋上で採取した「原宿はちみつ（※）」入りのリッチな味わいの生地に、半年間洋酒に漬け込んだフルーツやナッツを贅沢に練りこんだクリスマスの伝統菓子です。

※「原宿はちみつ」は、明治神宮、代々木公園、赤坂御所などで咲き乱れる様々な花々の花蜜から作られた希少性の高い百花蜜です。

クリスマスプレミアムシュートーレン

■コロンバンのショップ取り扱い商品 販売概要■

ご予約期間：2025年12月15日（月）まで。 「クリスマスプレミアムシュトーレン」は12月10日（水）まで。

販売予定期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

※シュトーレンのみ12月10日（水）まで、但し予約分のお渡しは12月5日（金）～12月25日（木）、 同期間中一部店舗にて販売

販売予定店舗：コロンバン原宿サロン、コロンバン原宿、京王新宿サロン、池袋東武店、東京駅 グランスタ店（※）、アトレ松戸店、イオン幕張新都心店、イオン成田店

※東京駅 グランスタ店は、ご予約のみ。「ブッシュ・ド・ノエル モカ」のみ店頭販売いたします。「クリスマスキャロル」、「スノーマン」、「フォレノワール」の取り扱いはございません。

＜コロンバン原宿オリジナルケーキ＞

100周年を迎えたコロンバン伝統のバタークリームデコレーションケーキとフレッシュクリームデコレーションケーキ。家族や友人と一緒に楽しむパーティーを華やかに演出するクリスマスケーキです。

プリンセス・ノエル

6-4号 上段 4号（直径13cm）、下段 6号（直径19cm）、高さ21cm 税込\16,200

5-3号 上段 3号（直径10cm）、下段 5号（直径16cm）、高さ21cm 税込\10,800

飴細工のティアラが輝く、華やかなスペシャルデコレーション。卵をたっぷり使用したしっとり食感のスポンジ生地に、香り高く濃厚なバタークリームとピンク色のクリームで包まれた高貴で優雅な雰囲気漂うケーキです。バタークリームはラム酒の有無が選べます。

プリンセス・ノエル 5-3号

ツリーフレーズ 税込\702

自家製苺ソースをブレンドした生クリームで、可愛いクリスマスツリーを表現しました。中には苺が1粒入っています。お酒不使用。

ツリーフレーズ

プチ・プリンセス 税込\891

香り高く濃厚なバタークリームとピンク色のクリームで包まれた高貴で優雅な雰囲気漂うケーキです。お酒不使用。

プチ・プリンセス

■コロンバン原宿 オリジナルケーキ販売概要■

ご予約期間：2025年12月15日（月）まで

販売予定期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

販売店舗：コロンバン原宿

【百貨店・駅ナカ 店舗限定オリジナル商品＜予約限定商品＞】

＜東武百貨店池袋店限定＞

ジュエルノエル 1段目5号（直径15cm）、2段目3号（直径9cm）税込\8,640

コロンバン伝統のバタークリームケーキに、飴細工のティアラ、バラ、マカロンを飾り、ラグジュアリーに仕上げました。

ジュエルノエル

＜東京駅 グランスタ店限定＞

SuicaのペンギンとXmasツリーケーキ 4号（直径12cm）税込\5,400

抹茶バタークリームのクリスマスツリーに喜んで駆け寄るSuicaのペンギンがかわいらしいケーキです。コロンバン伝統のスポンジ生地と、国産バター使用のラム酒香る濃厚なバタークリームで仕上げました。

SuicaのペンギンとXmasツリーケーキ

販売予定期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

※店舗オリジナル商品に関するお問い合わせは、各店舗にお願いいたします。

【全国配送に対応！お取り寄せできるクリスマスケーキ】

クリスマスバターデコレーション 5号（直径15cm）税込\5,400

レシピ、製法、仕上げにわたり、代々受け継がれる、こだわりのバタークリームを使用したデコレーションケーキです。風味豊かでなめらかな口どけのバタークリームと、しっとり生地とのバランスを大切にした、いつまでも変わらぬ伝統の味をお楽しみください。薔薇をあしらい華やかに仕上げたオンラインショップ限定商品です。

クリスマスバターデコレーション

■通販専用 クリスマスバターデコレーション販売概要■

ご予約期間：2025年11月10日（月）～12月10日（水）12:00まで

お届け期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

販売店舗：コロンバンオンラインショップ(https://shop.colombin.co.jp/ )

※商品は冷凍での配送となり、別途送料等がかかります。

※数量限定商品となります。

※柊とロウソクは別添えになります。

株式会社コロンバン

宮内省大膳寮員を拝命した創業者「門倉國輝」が、1924年に創業した日本で初めて本格的なフランス菓子を提供した洋菓子メーカーです。洋生菓子の代名詞となっているショートケーキを考案、今では一般的なものとなったオープンテラス喫茶や洋生菓子実演室付き店舗をいちはやく日本に誕生させました。コロンバンは2024年に創業100周年を迎えました。創業以来の歴史と伝統を守りつつ、新しい時代の変化も取り入れ、お客様に感動していただける商品とサービスを提供してまいります。

コロンバン原宿サロン

【会社概要】

商号：株式会社コロンバン

所在地：東京都中央区銀座8-17-5

代表：代表取締役社長 小澤 俊文

創業：1924年（大正13年）3月

設立：1948年（昭和23年）9月

事業内容： 洋菓子製造・販売／喫茶室(サロン)の運営／不動産賃貸(渋谷コロンバンビル他)／養蜂及び関連商品の製造・販売

公式ホームページ ： https://www.colombin.co.jp/

公式Instagram： @colombin1924_official

公式X（旧Twitter)： @colombin_tweet