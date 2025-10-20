原作漫画『忍者と極道』LINEスタンプ配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ 原作漫画『忍者と極道』（(C)近藤信輔／講談社）の配信を開始したことをお知らせいたします。
■原作漫画『忍者と極道』とは
トラウマから笑えない少年・忍者<しのは>、
表向きはエリート会社員ながら裏では組を牛耳る極道<きわみ>。
そんな2人が出会った時、300年にわたる忍者<ニンジャ>と極道<ゴクドウ>の殺し合いの炎が熱く燃え盛る！
孤独を抱えた漢達による、情熱と哀切に彩られた命のやり取り。決めようか…
忍者と極道、どちらが生きるかくたばるか!!
公式HP：https://comic-days.com/episode/10834108156722664318
公式X：https://x.com/nin_goku
(C)近藤信輔／講談社
■LINEコンテンツの配信はこちら
LINEスタンプ 原作漫画『忍者と極道』（40点 100 コイン／250 円）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/31868454
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィッ
ク制作、IP海外展開事業
URL https://creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
以上