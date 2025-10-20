原作漫画『忍者と極道』LINEスタンプ配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ 原作漫画『忍者と極道』（(C)近藤信輔／講談社）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■原作漫画『忍者と極道』とは

トラウマから笑えない少年・忍者<しのは>、

表向きはエリート会社員ながら裏では組を牛耳る極道<きわみ>。

そんな2人が出会った時、300年にわたる忍者<ニンジャ>と極道<ゴクドウ>の殺し合いの炎が熱く燃え盛る！

孤独を抱えた漢達による、情熱と哀切に彩られた命のやり取り。決めようか…

忍者と極道、どちらが生きるかくたばるか!!

公式HP：https://comic-days.com/episode/10834108156722664318

公式X：https://x.com/nin_goku

(C)近藤信輔／講談社

■LINEコンテンツの配信はこちら

LINEスタンプ 原作漫画『忍者と極道』（40点 100 コイン／250 円）

LINE STORE https://line.me/S/sticker/31868454

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィッ

ク制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Creative Plus

お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp

以上