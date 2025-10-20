¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ØÀ¸¸ÂÄê¡Ûµí³Ñ¡Ö2,500±ß ¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¡×¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤â¡ÖÌµÎÁ¡×¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢X¤Ç¡Ö1Ëü±ßÊ¬¿©»ö·ô¤¬30Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û①10/20～11/21¡Ö¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÌµÎÁ¡×②10/20～11/3 ¡ÖX¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´ÖÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú ¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp¡¡TEL¡§045-224-7200
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëµí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¸ÂÄê¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¡Ê¤ª1¿ÍÍÍ2,500±ß¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¡×¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö1Ëü±ßÊ¬¤Î¿©»ö·ô¤¬ÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£µ¤·Ú¤Ë¾ÆÆù¤ò°Ï¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢³ØÀ¸¤ÎËèÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡µí³Ñ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¾ÆÆù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2025Ç¯10·î20Æü(·î)～11·î21Æü(¶â)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¸ÂÄê¿©¤ÙÊüÂê¥³ー¥¹¡Ê¤ª1¿ÍÍÍ2,500±ß¡Ë¡×¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î20Æü(·î)～11·î3Æü(·î)¤Î´ü´Ö¡¢µí³Ñ¸ø¼°X ¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@gyukaku29¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÃêÁª¤Ç30Ì¾ÍÍ¤Ëµí³Ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿©»ö·ô1Ëü±ßÊ¬¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡Ö¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂêÌµÎÁ¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
¡¦ÆÃÅµ¡¡¡¡¡¡¡§¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤¬ÌµÎÁ
¡¦ÂÐ¾Ý¥³ー¥¹¡§¡Ö³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¸ÂÄê¿©¤ÙÊüÂê¡× ¢¨Ê¿Æü¸ÂÄê
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨90Ê¬À©/ ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー70Ê¬
¡¦ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡§Á´¹ñ¤Îµí³Ñ / µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹
¡¡¢¨²Æì¸©¡¢Â¾°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÍøÍÑÊýË¡ ¡§¡ÖÀìÍÑ²èÌÌ¡×¤È¡Ö³ØÀ¸¾Ú¡×¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡¡¢¨2Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨Â¾¥¯ー¥Ý¥ó¡¢Í¥ÂÔ¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑÉÔ²Ä¡£
¡¡¢¨¤½¤ÎÂ¾ÍøÍÑ¾ò·ïÅù¤ÏÀìÍÑ²èÌÌ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÀìÍÑ²èÌÌURL
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202507_student/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202507_summer_CP
¡Ö³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¸ÂÄê¿©¤ÙÊüÂê¡×Ì¤¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
µí³Ñ
¡ÚÅìµþ¡ÛÈ¬½Å½§ÆüËÜ¶¶Å¹¡¦ÉÊÀîÅ¹¡¦½ÂÃ«Å¹¡¦½ÂÃ«£³rdÅ¹¡¦½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅ¹¡¦½ÂÃ«¥»¥ó¥¿ー³¹Å¹¡¦¸ÞÈ¿ÅÄÅ¹¡¦¿·½ÉÅì¸ýÅ¹¡¦À¾¿·½ÉÅ¹¡¦¿·½ÉÂç¥¬ー¥ÉÅ¹¡¦¥È¥Ô¥ì¥Ã¥¯¥×¥é¥¶Æîº½Ä®Å¹
¡ÚÂçºå¡Û¿´ºØ¶¶Å¹¡¦¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÂçÆüÅ¹¡¦¤Ê¤ó¤ÐÆ»ÆÜËÙ¤¨¤Ó¤¹¶¶Å¹
¡Ú²Æì¡Ûµ¹ÌîÏÑÅ¹¡¦ËÌÃ«Å¹¡¦°Â¼ÕÅ¹¡¦ÄÅ²Å»³Å¹¡¦¤ª¤â¤í¤Þ¤Á±ØÁ°Å¹¡¦ËºêÅ¹¡¦¥Ðー¥¯¥ìー¥º¥³ー¥ÈÅ¹¡¦ÈþÎ¤Å¹¡¦¤¦¤ë¤ÞÀÐÀîÅ¹¡¦¹ñºÝÄÌ¤êÅ¹¡¦Ãæ¾ëÅ¹¡¦Ì¾¸îÅ¹
µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹
¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬Ãæ½§Å¹
£².¡Ö1Ëü±ßÊ¬¿©»ö·ô¤¬30Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡×X¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë～11·î3Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡¡¡§µí³Ñ¸ø¼°X¡Ê@gyukaku29¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¦¾ÞÉÊ¡¡¡¡¡¡¡§µí³Ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿©»ö·ô 1Ëü±ßÊ¬¡Ê30Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦ÅöÁªÈ¯É½¡¡¡§ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ÏX¤ÎDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡³ØÀ¸À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È°Ï¤à¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£µí³Ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê¤ò2,500±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³ー¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½©¡¢¡Ö°û¤ßÊüÂêÌµÎÁ¡×¤È¡ÖX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¥À¥Ö¥ëÆÃÅµ¤òÄÌ¤¸¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ò¤µ¤é¤Ë±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¾ÆÆù¤ò°Ï¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¡¢¤¼¤Òµí³Ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥«¥ë¥Ó¡¢¥Ï¥é¥ß¡¢¥¿¥ó¡¢¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤Î¤ªÆù¤«¤é¡¢
¿Íµ¤¤Î¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¡Ö¥«¥ë¥ÓÀìÍÑ¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É
¿Íµ¤¤Î¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿ー¡×¡Ö¥«¥ë¥ÓÀìÍÑ¤´¤Ï¤ó¡×¤Ê¤É
40ÉÊ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥á¥Ë¥åー
¢¨µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï°ìÉô¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¡Àî ¹ÀÂÀ
¡¡¡¡µí³Ñ¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö²¹ÌîºÚ¡¢µï¼ò²È ÅÚ´ÖÅÚ´ÖÅù¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú ¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë(http://www.reins.co.jp/)
²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1 ¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12F
¹ÊóÃ´Åö¡¡°ìÌø
E-mail¡§pr@reins.co.jp¡¡TEL¡§045-224-7200