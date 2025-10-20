カーケア用品ブランド「zepan car（ゼパン カー）」の人気アイテムが、ヨドバシ・ドット・コムでの販売を開始

鑫三海株式会社


鑫三海株式会社（本社：大阪府堺市堺区、代表取締役：伴場 義通）が展開するカーケア用品ブランド「zepan car（ゼパン カー）」の人気アイテム「多機能接着剤はがし」「タイヤワックス」「ガラス撥水コーティング剤」「防曇コーティング剤」「レザークリーム」が、2025年10月よりヨドバシ・ドット・コムにて販売開始となりました。


ヨドバシ・ドット・コム 商品一覧


https://www.yodobashi.com/?word=zepancar



【製品ラインアップ】


■ 多機能接着剤はがし（450ml／120ml）



多機能接着剤はがし（450ml）

多機能接着剤はがし（120ml）

接着剤の残留物にすばやく浸透し、シールやラベルなどの頑固なノリ跡を強力に溶解。


D-リモネン由来の天然成分を配合したレモンの香りで、車内や家庭でも安心して使用できます。


腐食性のない中性処方で下地を傷めにくく、塗布して数分待つだけで簡単に拭き取れ、跡も残りません。


- 原材料・成分：D-リモネン、界面活性剤、高効浸透剤、植物エキス、クリーニング溶剤など
- 梱包サイズ：（450ml）208×105×73mm、（120ml）132×92×61mm

■ タイヤワックス（500ml／100ml）



タイヤワックス（500ml）

タイヤワックス（100ml）

水性タイプのタイヤワックスで、日常のメンテナンスに最適。


中性成分で石油系溶剤を使用せず、ゴムや肌への刺激を抑えた環境にやさしい処方です。自然な黒ツヤを引き出し、耐候性・耐熱性・耐摩耗性に優れた撥水・保護効果を発揮します。


- 原材料・成分：シリコン、乳化剤、防腐剤、脱イオン水
- 梱包サイズ：（500ml）200×110×80mm、（100ml）180×102×59mm
※タイヤの接地面や内装、ワイパーゴム、素材が不明または劣化した部分には使用しないでください。

■ ガラス撥水コーティング剤（120ml）、防曇コーティング剤（120ml）



ガラス撥水コーティング剤

ヘッド付き一体型ブラシでムラなく簡単に塗布できる撥水ブラシタイプ。


優れた撥水効果で雨天時の視界をクリアに保ちます。車だけでなく家庭のガラスにも使用可能。



・原材料・成分：界面活性剤、乳化シリコーン油、脱イオン水など


・梱包サイズ：121×83×77mm






防曇コーティング剤

曇りを防ぎながらガラスの撥水性をキープする防曇ブラシタイプ。
ヘッド一体型で簡単に塗布でき、車内外のガラスや鏡のケアにも活躍します。



・原材料・成分：界面活性剤、水溶性混合物、脱イオン水など


・梱包サイズ：120×84×77mm






■ レザークリーム（150g）






ボロボロになったシートをよみがえらせる乳化性タイプの艶出しクリーム。


塗るだけでレザーの風合いを回復し、汚れ落とし・撥水・保護膜形成を同時に実現。


香料不使用でベタつかず、車内・家具・衣類など幅広く使えます。


- 原材料・成分：脱イオン水、シリコーンオイル、界面活性剤、補助溶剤
- 梱包サイズ：95×85×85mm

■ zepan carについて


zepan car（ゼパン カー）は、「DIYの手軽さで、確かな効果を。」をコンセプトに掲げるカーケアブランドです。


快適で安心なカーライフを支えるため、確かな品質と使いやすさを両立した製品を開発。


クルマを大切にするすべての方へ、日常のメンテナンスをより楽しく、より快適にする体験を提案しています。





■ 会社概要


会社名：鑫三海株式会社（SINSANKAI CO., LTD.）


代表者：代表取締役社長 伴場義通


所在地：〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号


設立：2019年4月3日


事業内容：Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業



