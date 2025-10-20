みんなの会計ビジネスサポート株式会社　情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISMS」認証を取得 ～「みんなの経理部」「即戦力サーチ」他サービスの情報管理体制を強化 ～

「ISMS」認証取得のお知らせ

みんなの会計ビジネスサポート株式会社

みんなの会計ビジネスサポート株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：白男川貴礼、以下 当社）は、この度、本社に置いて情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001:2022」の認証を本社にて取得いたしました。

この認証取得により、経理アウトソーシングサービス「みんなの経理部」および人材紹介サービス「即戦力サーチ」において、お客様からお預かりする重要な情報資産に対する、一貫性のある強固な情報セキュリティ管理体制が国際標準に基づいて構築・運用されていることが客観的に証明されました。

■ISMS認証登録概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156439/table/3_1_3b67a15efe48d304016d7f3cc2b175d4.jpg?v=202510201258 ]

◆ISMS認証取得の背景と目的

当社が提供するサービス、特に経理アウトソーシングサービス「みんなの経理部」では、記帳代行、支払代行、給与計算といった業務において、機密性の高い情報を取り扱います。また、「即戦力サーチ」をはじめとする人材紹介サービスにおいても、個人情報を含むセンシティブな情報を扱うため、情報セキュリティの確保は事業の根幹であると認識しております。

これまでも情報管理には万全を期してまいりましたが、この度のISMS認証取得を機に、情報セキュリティマネジメントシステムをさらに強化し、お客様に安心かつ安全にサービスをご利用いただけるよう、継続的な改善と運用に努めてまいります。

◆経理業務のアウトソーシングサービス「みんなの経理部」とは？

いつでも便利に、会計事務所が監修した品質の高いアウトソーシングサービスです。記帳代行、支払代行、給与計算、ファイリング、請求書発行、経費精算、債権管理など様々な経理業務を、現状の業務フローを大きく変えることなく、必要なもののみご利用いただくことができます。ＩＴを活用して効率化を図り、社内の人に業務を頼むのと同じように、スムーズに日常業務をご依頼いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xAoWSGoLoFo ]

お問い合わせは「みんなの経理部」ホームページ(https://www.keiribu.co.jp/)よりお願いします。

◆即戦力の採用に特化した人材紹介サービス「即戦力サーチ」とは？

「即戦力サーチ」は、営業職の中堅人材やマネジメント経験豊富な管理職、役員候補など、30代半ば～50代を中心とした即戦力人材に特化した人材紹介サービスです。

最短1か月での採用が可能です。完全成功報酬型のため採用リスクも最小限です。

お問い合わせは「即戦力サーチ」ホームページ(https://sokusenryoku.jp/)よりお願いします。

◆会社概要

みんなの会計ビジネスサポート株式会社

代表者：白男川 貴礼

本社所在地：大阪府大阪市北区堂島町18-3 オオツジ堂山ビル4階

山陰営業室：島根県松江市津田町305

業種：経理アウトソーシング事業、有料職業紹介事業

グループ会社：税理士法人みんなの会計事務所(https://www.office-kitahama.jp/)

：株式会社東山学館(https://higashiyama.school/)

ホームページ

経理業務のアウトソーシングサービス（経理代行）「みんなの経理部」(https://keiribu.co.jp/)

経理・管理系の人材探しなら「みんなの経理部ＨＲ」(https://keiribu.co.jp/hr/)

即戦力の採用なら「即戦力サーチ」(https://sokusenryoku.jp/)

みんなの会計グループサイト(https://www.minna.or.jp/)