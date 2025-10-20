注目の若手俳優 豪華共演！ 「ミセン-未生-」の脚本家が贈るヒーリングロマンス韓国ドラマ「スピリット・フィンガーズ」　Leminoにて日韓同時・日本独占配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年10月29日(水)より、韓国ドラマ「スピリット・フィンガーズ」を韓国TVINGと同時に日本独占配信いたします。また、本作品の特設ページをオープンいたしました。

(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.

視聴ページ：https://x.gd/AY0iV

■それぞれのカラーを見つけて成長していくハートフルストーリー！

「スピリット・フィンガーズ」は、2015年に韓国NAVER WEBTOONで公開されて以来、日本を含む各国で長く愛されてきた人気マンガが原作で、平凡な女子高生が自分だけの色を探しに旅立つ、カラフルで心癒される青春ロマンスドラマです。韓国でビジュアルが解禁されるやいなや、その再現度の高さに原作ファンから賞賛の声があがっています。

自信がなく劣等感ばかりの女子高生ソン・ウヨンは、ある日偶然、「スピリット・フィンガーズ」と呼ばれる絵を描く集団に出会い、一員として参加することに。個性豊かな色を持つ仲間たちと触れ合うことで、少しずつ自分の”色”を探すようになるウヨン。恋や嫉妬、友情、家庭問題などを通して経験する様々な感情を、「ミセン」のクリエーターが瑞々しく時にコミカルに描きます。

■注目の若手俳優が共演！

そんなウヨンを演じるのは「四季の春～恋めぐる僕らの季節～」での好演が記憶に新しいパク・ジフ。「スピリット・フィンガーズ」のメンバーには、元SM練習生で抜群のスタイルを持ち「バニーとお兄さんたち」で注目のチョ・ジュニョン、「A-TEEN 2」主演でGolden Child出身のチェ・ボミン、大作への出演が続き大注目のチャ・ウミンといったイケメン俳優が名を連ねます。「女神降臨」や「SKYキャッスル～上流階級の妻たち～」で強烈な印象を残したパク・ユナ、さらにIZ*ONE出身で来年日本のドラマにも出演が予定されているカン・へウォンも出演。今チェックしておきたい若手俳優の豪華共演に目が離せません！ぜひLeminoでお楽しみください。

▼ソン・ウヨン役：パク・ジフ

(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.

▼ナム・ギジョン役（レッド・フィンガー）：チョ・ジュニョン

(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.

▼ク・ソノ役（ブルー・フィンガー）：チェ・ボミン

(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.

▼ナム・グリン役（ミント・フィンガー）：パク・ユナ

(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.

▼ビョン・テソン役：チャ・ウミン

(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp.

▼アン・イェリム役：カン・へウォン

【「スピリット・フィンガーズ」作品概要】

(C)2025 Number Three Pictures, MI Corp

＜2025年10月29日(水)16:00より第1話～第4話 一挙独占配信開始＞

全12話 毎週水曜日 2話ずつ最新話更新予定

予告視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDNmZWM=?pit_git_type=PIT?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-firstfingers-1020作品ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000148/

・クリエイター

チョン・ユンジョン：「ミセン－未生－」「ハベクの新婦」「IDOL : The Coup」

・脚本

クォン・イジ：「ひかり男子高生徒会」

・演出

イ・チョルハ： 「社長をスマホから救い出せ」 映画「ノンストップ」

・キャスト

パク・ジフ：「今、私たちの学校は…」「四季の春～恋めぐる僕らの季節～」「シスターズ」 映画「はちどり」

チョ・ジュニョン：「バニーとお兄さんたち」「私たちが愛したすべて」「IDOL : The Coup」

チェ・ボミン：「A-TEEN 2」「18アゲイン」「影少女」

パク・ユナ：「女神降臨」「SKYキャッスル～上流階級の妻たち～」

カン・ヘウォン：「労務士ノ・ムジン」「善意の競争」「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」(2026/1)

チャ・ウミン：「埋もれた心」「恋するムービー」「スタディーグループ」

・あらすじ

自分だけの色を探す旅に出た“青春”たちの

心温まる成長ヒーリングロマンス！

顔面平凡、成績平凡、自己肯定感は地の底！

自信も人生の目標も個性もない、モノクロな世界にいた女子高生のウヨン。

そんな彼女が偶然出会ったのは、

絵を描くことが好きな人々が集まるサークル“スピリット・フィンガーズ”。



超が付く自信家のギジョンや、

色とりどりのカラーを持つ個性豊かなメンバーたちとの出会いによって

家族・友情・恋に戸惑いながらも、少しずつ自分自身と向き合い、

やがて“自分だけの色”を見つけていく成長ストーリー！

【「Lemino」概要】

ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。



※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。