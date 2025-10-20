株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下 当社）は、株式会社フィスコより、当社に関するスポンサードリサーチレポートが発行されましたので、お知らせいたします。

当社は、投資家の皆様とのコミュニケーションを円滑にし、当社への理解を深めていただくことを目的に、同社へ本レポートの作成を依頼しております。本レポートでは、投資家の皆様向けに、当社の2025年12月期第２四半期の決算概要および長期経営戦略等について簡潔にまとめられております。

詳細につきましては、以下リンクよりご参照ください。

https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/FISCO/robotpayment20251020.pdf

株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/