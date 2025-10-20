歯科医院の「予約忘れゼロ」へ！「ジニー」と「LINE公式アカウント」の連携を開始

株式会社DentaLight

株式会社DentaLight（本社：福岡県福岡市、代表：藤久保 元希）は、歯科医院向け予約・患者管理システム「ジニー」において、LINE公式アカウントとの連携機能をリリースいたしました。

これにより、従来SMS・メール・アプリで行っていた予約リマインドやメンテナンス案内を、患者様が日常的に利用しているLINEにも併せて送信されるので、メッセージの見落とし防止や予約忘れの削減が期待できます。

「ジニー」×「LINE」= 来院率アップ

■ LINE連携の主な特徴

- 高い到達率と開封率：多くの患者様が利用するLINEで、確実に情報を届けることが可能- 自動送信による業務効率化：未予約患者様への案内や予約リマインド通知を自動化- 手動送信も簡単操作：個別の連絡事項もジニー上からスムーズに送信可能

従来通り、ジニーのメッセージ機能から操作できるため、医院様は新たな管理画面を覚える必要がなく、「これまで通りの運用でLINEにも送信が可能」です。

今後も株式会社DentaLightは、「ジニー」を通じて歯科医院のデジタル化と患者様との円滑なコミュニケーション支援を推進し、より快適で効率的な医院運営を実現してまいります。

開始日：2025年10月1日（水）

ジニーに関するお問い合わせは、下記宛先までお願いいたします。

また、個別相談会への参加をご希望の場合はこちらからご予約いただけます。

※ジニーご利用中の医院様は、ジニー画面左下のチャットからお気軽にお問い合わせください。

※連携以外のLINE公式アカウントに関するご質問は、LINEヤフー株式会社様へお願いいたします。

株式会社DentaLight

本社：福岡県福岡市博多区店屋町8-27 GOODOFFICE呉服町6F

代表：代表取締役 藤久保 元希

事業内容：

・⻭科医院向けの予約患者管理システム「ジニー」

・診察券・PHRアプリ「myDental」

・組織や医院運営の仕組みづくりのサポート

企業URL：

https://genie-dc.com/

https://dentalight.co.jp/

◼︎本件に関するお問合せ先（歯科医院向け）

ジニーWEBページよりお問い合わせください。

https://genie-dc.com/contact/

担当：江口

TEL：050-2018-0069

メール：contact@dentalight.co.jp