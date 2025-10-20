インバウンド観光客はSEO対策で圧倒的に集客！多言語SEO対策サービスをリリース-株式会社MILOKU

株式会社MILOKU

株式会社MILOKU（本社：東京都千代田区、代表取締役：川名 友貴）は、この度、企業の海外ビジネス展開やグローバルな認知度向上を目的とした「海外向けSEO戦略支援サービス」を新たにリリースしました。

インバウンド集客に特化した「MILOKUインバウンド・超集客パック」で培ってきた、多言語・多地域のユーザーにリーチするノウハウを基に、より専門的かつ包括的に企業の海外向けWebマーケティングを支援します。

開発背景：海外向けSEOって難しくないですか？

近年、日本企業の海外市場への関心は高まっています。

しかし、「どの国のユーザーに」「どのようなキーワードで」「どのようにアプローチすればいいか」といった、国ごとの検索エンジンの特性や文化の違いに対応したSEO対策は、国内向けとは異なる高度な専門知識を要します。

私たちは、これまでのインバウンド集客支援を通じて、訪日外国人の検索行動やニーズを深く理解してきました。この知見を応用し、日本国内にいながら世界中のターゲットユーザーに製品やサービス、ブランドの魅力を効果的に伝えるための支援が必要であると考え、本サービスの開発に至りました。

豊富な実績に裏打ちされたグローバル集客ノウハウ

MILOKUは、これまでに多様な業態で集客を成功させてきました。これらの実績を通じて培った「オンラインでの露出を最大化する戦略」が、今回の海外向けSEO戦略支援サービスの基盤となっています。

実績事例： 浅草・鎌倉の飲食店、日本文化の体験事業者、都内の宿泊施設など、多岐にわたるインバウンド事業者の集客を成功に導いています。

グループ企業による圧倒的な成功事例：忍者体験カフェ 🏆

当社のグループ企業が運営する「忍者体験カフェ(https://ninja-cafe.com/)」様では、海外向けSEO対策により絶大な集客効果を上げています。

世界的な評価： 世界最大の口コミサイトTripadvisorにて「トラベラーズチョイス2024」アワードを2023年に続き計3回受賞。世界中のお客様から高いご評価をいただいております。

SEOでの成果のポイント：

「体験」と「忍者」キーワードでの独占: 「ninja」に関連するキーワードや集客に直結するキーワードで軒並み上位を獲得し、体験施設を探すユーザーを確実に誘導。

知識検索からの潜在顧客獲得:

知識検索キーワードでも上位表示を達成し、潜在的な顧客層の取り込みに成功。

地域キーワードでの優位性: 「忍者」と主要店舗のある地域名を組み合わせたキーワードで上位を獲得し、店舗付近の観光客へのリーチを最大化。

この成功事例は、海外ユーザーの検索意図を深く理解し、コンテンツと技術を最適化する当社のノウハウが、あらゆるグローバルビジネスに適用可能であることを証明しています。

サービス特長：成果を最大化するMILOKU独自の海外SEO戦略

本サービスでは、単なる多言語翻訳に留まらず、対象国・地域の市場特性を踏まえた本質的なSEO対策を実施します。

現地キーワードリサーチとコンテンツ戦略

対象国・地域のネイティブスピーカーによる、現地の検索トレンドや文化・商習慣に合わせたキーワード選定を行います。

日本語コンテンツの単純な翻訳ではなく、現地の検索ユーザーの検索意図（インテント）に合致した、質の高いネイティブコンテンツの企画・制作をサポートします。

多地域・多言語サイト構造の最適化（テクニカルSEO）

Google検索セントラルが推奨する、国コードトップレベルドメイン（ccTLD）やサブディレクトリ・サブドメインの使い分け、hreflangタグの実装など、多言語サイトの技術的な設定を最適化し、検索エンジンが正しく国・言語を認識できるように導きます。

現地のユーザーが快適にサイトを利用できるよう、表示速度の最適化やモバイル対応も徹底します。

地域ターゲティングとローカライズ

Google Search Consoleを用いたジオターゲティング設定を行い、ターゲットとする国・地域でのWebサイトの関連性を向上させます。

権威性・信頼性の向上（被リンク・E-E-A-T対策）

現地の信頼できるメディアや業界フォーラムからの質の高い被リンク獲得戦略を立案し、ドメインの権威性（Authority）を高めます。

現地のトレンドに合わせたSNS連携もサポートし、情報拡散とブランド認知を促進します。

『対象事業者様』

インバウンド集客の強化からグローバル展開まで、あらゆるフェーズの事業者様をサポートします

- 観光・宿泊・飲食・小売業など、訪日外国人観光客（インバウンド）からの集客をさらに強化したい事業者様- 海外への商品・サービス販売を検討している越境EC事業者様- グローバルでのブランド認知度向上を目指す製造業・IT企業様- 海外からのBtoBビジネス問い合わせ獲得を目指す企業様- 海外採用やグローバル人材への情報発信を行いたい企業様

サービス概要

対象海外展開、グローバル認知度向上を目指す全事業者様内容現地キーワード選定、ネイティブコンテンツ制作、多言語テクニカルSEO、ジオターゲティング設定、被リンク戦略など料金個別にお見積り

今後の展望

株式会社MILOKUは、日本の魅力的な観光資源を世界に広く知ってもらうことに加え、日本企業の優れた製品やサービスが国境を越えて世界に届くよう支援することで、日本の国際競争力向上に貢献してまいります。

株式会社MILOKUについて

インバウンド集客で観光事業を成功に導くコンサルティング会社です。

多言語WEBサイト制作(https://miloku.co.jp/2025/10/18/hp_english/)、SEO対策、MEO対策はもちろん、OTAサイト運用(https://miloku.co.jp/2025/08/24/ota/)、コンテンツ係るコンサル(https://miloku.co.jp/2025/10/11/japan_inbound_consulting/)、SNS運用まで、あらゆる角度からインバウンド集客(https://miloku.co.jp/2025/08/30/inbound-japan-marketing2/)を成功させるためのノウハウを熟知しています。



様々な観光事業で培った成功体験を基に、お客様の事業規模やニーズに合わせて、最適な戦略を提案。現場で生まれた実践的なノウハウで、集客効果を最大化します。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社MILOKU 広報担当 E-mail: contact@miloku.co.jp

株式会社MILOKUコーポレートサイト

https://miloku.co.jp/