【問題数No.1】毎日楽しくたっぷり脳トレ厳選779問！『物忘れや認知症に効く頭体操！ おとなの脳活100日ドリル』シリーズ。大好評につき季刊化決定！ 第12弾は10/20日（月）発売！

株式会社大洋図書は10月20日（月）に『物忘れや認知症に効く頭体操！ おとなの脳活100日ドリルvol.12』を発売いたしました。超高齢社会を迎えるなか、老後の大きな不安要素となるのが認知症です。認知症を予防する一つとして、「瞬間視力」を鍛える方法があります。これは瞬時に視野全体の情報を正しくキャッチする能力で、スポーツや運転、日常生活など、状況を瞬時に判断する場面で重要とされています。また、鍛えることによって、脳が活性化され本誌ドリルの問題もスムーズに解きやすくなることでしょう。監修はプロスポーツ選手のメンタルトレーナー・右脳活性トレーナーである児玉光雄氏。巻頭コラムでは、誰でも簡単にできる「瞬間視力」を高められる、トレーニング方法を紹介。

今日からスタート！ 「視る力」を鍛えて、グングン若返る！ 脳の健康習慣はじめましょう。

・あなたの認知能力は大丈夫？ まずは、脳年齢をチェック！

・脳の若返りの秘訣は「視る力」にあり！【瞬間視力】を鍛えれば脳トレドリルを解く速度と

正解率を高めることができる！簡単にできるトレーニングとは？

【コインを使用した瞬間視力開発トレーニング方法】

・25種類の厳選問題を100日+4日増量で掲載。「考える」&「書く」で前頭前野を活性化！

【本誌の特徴】

・気持ちよく解ける25種類のパズルを掲載

道順推理 あみだくじ ひらがな暗算 まちがいさがし ナンバープレース

かくし絵 ぬり絵パズル シークワーズ 不等号ジャッジ 漢字バラバラピース

点つなぎ ブロック数え 一筆書き迷路 漢字の読み書き

ことば探し 鏡文字クイズ トランプ暗算 etc.

・文字の見やすさと答えが書きやすい紙面

大きな文字で問題を構成しているので、ストレスなく解くことができます。

・できるだけ早く解いてサクサク脳を活性化！

各問題には解く「目標時間」を設けることによって脳トレ効果を高められます。

・「一行日記」で記憶力・認知機能向上

問題を解いたあと、日々の出来事や思ったことを「思い出して書く」ことで、脳を活性化させ老化を防ぐことができます。

・【問題例】

・監修

・名画まちがいさがし：2つの絵を見比べ、細かな違いを見つけることで「集中力」UP！・漢字バラバラピース：漢字のピースがバラバラになっているものから、もとの漢字を推理するこで「記憶力」UP！・道順推理：条件にしたがって、スタートからゴールまでの道順を推理することによって「思考力」UP！・ひらがな暗算：ひらがなで書かれた計算式を頭の中で暗 算。言葉と数字が組み合わさることで「言語力」UP！

児玉 光雄（こだま みつお）

追手門学院大学 スポーツ研究センター特別顧問

右脳活性プログラムのトレーナー

錦織圭やイチローなど、トップアスリートの分析や研究をする「スポーツ天才学」の第一人者。

一流プロスポーツ選手のメンタルカウンセラー、また脳活性プログラムのトレーナーとしても活躍中。主な著書は、ベストセラーになった『大谷選手 86のメッセージ』（知的生きかた文庫）をはじめ、『突出力 村上宗隆に学ぶ「自分の限界」の超え方』(双葉社)、『大谷翔平 勇気をくれるメッセージ80』（三笠書房）、『ゴルファーの潜在能力を開花させるマインドセット革命』(実業之日本社)、『頭がよくなる「両利き」のすすめ』（アスコム）など、200冊以上にのぼる。

・商品概要

【物忘れや認知症に効く頭体操！おとなの脳活100日ドリルvol.12】

定価：920円（税込）

発売日：2025年10月20日（月）

判型：A4／132ページ

発行・発売：株式会社大洋図書

・公式Webサイト

・本誌のご購入はこちら

