MOVADO名作復刻版 小ぶりでレトロモダンなONDOPLAN 発売

モバード ウォッチ（正規輸入元：栄光時計株式会社）は、12 時位置にシングルドットのみを

配したブランドのアイコン「MUSEUM CLASSIC」コレクションとともに、基幹コレクション

であるHERITAGE コレクションより、1970 年代Zenith との協業時代の名作、エレクトロニ

ック・サーフの復刻モデル「Ondoplan(オンドプラン）」を2025 年11 月に発売いたします。

MOVADO の最新作「Ondoplan(オンドプラン)」

ヘリテージコレクションは、1900 年代のミッドセンチュリー期に発表されたモバードのアー

カイブの名作の数々を復刻したレトロモダンなコレクションです。

「Ondoplan(オンドプラン）」は、1970 年代のエレクトロニック・サーフ・シリーズの独特な

スタイルを踏襲し、波をイメージしたフルーテッドベゼルと一体型ブレスレットが特徴です。

この36mm の時計は、ブルーのグラデーションダイアル、フルーテッドベゼル、ステンレススチールの針を備えています。

クォーツムーブメントが革命的だった時代に初めて設計された「Ondoplan(オンドプラン）」の前身であるエレクトロニック・サーフ・シリーズは、1974 年に発表され、未来の時計として注目されました。それは、 “電気／電子駆動” のチューニングフォーク式を搭載していた時計で、当時の技術革新を象徴するデザイン・ムーブメントを備えていました。また、ZENITH 社とのダブルネーム モデルも当時は発売されていました。

小ぶりな36mm ケースや当時すでにケースとインテグレートされたブレスレットを装備して

いたレトロモダンでスリムなエレクトロニック・サーフ・シリーズの洗練されたデザインは、

半世紀を経た現在の時計トレンドに見事にマッチするものです。名作の復刻版である

「Ondoplan(オンドプラン）」は、オリジナルデザインの波をイメージしたフルーテッドベゼ

ルや独創的なリンクなど、当時の未来的なフォルムを継承しながら、汎用性の高い機能でアッ

プデートされています。

この歴史的な名作の復刻版、「Ondoplan(オンドプラン）」は、2025 年11 月より全国の正規

販売店にて発売されます。

スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37081/table/24_1_9e333ed25c626c720a92f1e92bd17717.jpg?v=202510201258 ]

MOVADO ONDOPLAN \167,200 （税込）

MOVADO - モバード について

卓越したデザインと独創的な発想で”たゆまぬ前進”を続けるブランド、MOVADO は、1881年にアシール・ディーテシャイムによりラ・ショー・ド・フォンで創業し、現在まで絶えることなくアーティスティックな時計を発表し続けています。時計製造と装飾に関する100 以上の特許を保有し、数々の歴史的な名作を世に送り出してきました。湾曲したケースに合わせて三面で構成するムーブメントを搭載した「ポリプラン」、爆発的な人気を博したポケットウォッチの「エルメト」など初期の代表作から、MOVADO の代名詞でもあるネイサン・ジョージ・ホーウィットのデザインによる黒の文字盤と12 時の位置に金色のドットだけのシンプルな「ミュージアム ウォッチ」、新世紀を見据えた近未来フォルムの「ビジオ」、ポリプランを現代風にアレンジした「エリプティカ」。さらに、アンディ・ウォーホルなどのアーティストを起用したシリーズでは、彼らのクリエイティブな発想とモバードのウォッチメーキングの伝統とのコラボレーションが、数々のアートウォッチを世に送り出してきました。モバードのシンプルを極めたアーティスティックな時計の数々は、時計本来の美しさを提供し続けます。現在は、

MUSEUM COLLECTION、HERITAGE COLLECTION、BOLD COLLECTION をコア コレクションとして展開しています。

MOVADOオフィシャルサイト :https://www.movado.com/us/en/home

