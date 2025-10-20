カコムスホールディングスがコーポレートサイトをオープン

カコムスホールディングス株式会社

カコムスホールディングス株式会社（大阪市、代表取締役会長兼社長：清水 卓、以下「カコムスホールディングス」）は、コーポレートサイトを2025年09月17日（金）に公開したことをお知らせします。

＜カコムスホールディングスコーポレートサイトURL＞ https://www.kacoms-hd.co.jp/

カコムスホールディングスは、コンサルティング、ソリューション開発・保守、インフラ構築、BPO、教育、デジタル技術など、多彩なITサービスを展開するグループ各社を統括し、グループ全体の経営戦略立案、事業推進、ガバナンス強化を担っています。

1971年に大阪で誕生したカコムスグループは現在、東京・大阪・名古屋・福岡の4大都市に拠点を構え、全国のお客様に高品質なITサービスを提供し続けています。グループ従業員数は606名（2025年10月1日時点）、アコードワークス株式会社、株式会社アナハイム・テクノロジー、エデュテックコネクト株式会社、カコムス株式会社、カコムスSIT株式会社、株式会社シネマレイ、株式会社デジタルグローの7社で構成され、それぞれの得意分野に特化したグループ会社が強固な連携を図り、ワンストップソリューションを実現しています。

この度、カコムスホールディングスのコーポレートサイトを新たに公開いたしました。本サイトオープンは、グループの理念と価値を発信する情報基盤として、グループ全体の認知向上と連携強化を目的としています。

サイトオープンに伴い、カコムスホールディングスのロゴデザインを一新

カコムスホールディングスのロゴは、お客様や従業員、取引先、開発したシステム、高い技術力など、さまざまな「大切なモノ」を両手で包み込むイメージや、握手による協力・信頼・一体感をフォルムに表現しました。「豊かな未来を創造する企業」でありたいという想いが込められています。

代表取締役会長兼社長・清水 卓からのコメント

＜カコムスホールディングスのロゴ＞

カコムスグループは、創業以来、「品質へのこだわり」と「お客様第一のこころ」を大切にし、信頼と実績を積み重ねてまいりました。経営理念である「豊かな未来を創造する」を原動力として、私たちは「お客様の真のビジネスパートナー」として、変化する社会や多様化するニーズに最適なソリューションを提供し続けることを使命としています。今後も、ITの最前線で培ったノウハウとグループの連携を強化し、グループ全体の成長と売上拡大をめざすとともに、お客様の繁栄に貢献してまいります。

会社概要

会社名 ：カコムスホールディングス株式会社

所在地 ：大阪市北区堂島浜1-2-1 新ダイビル26F

代表者 ：代表取締役会長兼社長 清水 卓

設立 ：1971年7月7日

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：ITソリューションサービスを中心とした事業を展開するカコムスグループ各社の経営管理・企画およびグループ経営支援サービス

コーポレートサイト ：https://www.kacoms-hd.co.jp(https://www.kacoms-hd.co.jp)

本件に関するお問合せ先

カコムスホールディングス株式会社

経営企画室 水越・原田

E-mail ： kacoms_media@kacoms.co.jp

※ニュースリリースに記載している情報は発表日時点のものです。現時点では発表日時点での情報と異なる場合がありますので、予めご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。