九州産業大学×トリアス　「ZAN ハロウィンパーティー」開催！

有限会社トリアスマネジメント

福岡県糟屋郡久山町のショッピングセンター「トリアス」で、2025年10月25日（土）に「ZAN ハロウィンパーティー」を開催いたします。

本イベントは、「就職活動がもっと、ラフに。もっと、直感で。企業と人が出会えたら…。」という想いのもと、九州産業大学 商学部の学生たちが企画したものです。

DJによる音楽が流れる空間の中で、学生と企業、そして地元の人々が垣根を越えてつながる、新しいスタイルの交流イベントとして実施いたします。

従来の就職活動の枠にとらわれず、リラックスした雰囲気の中で互いを知り合うことで、企業と若者、地域がより近い関係を築くきっかけとなることを目指しています。

＜イベント趣旨＞

就活の「かしこまった」場を飛び出し、音楽と交流を通して、学生・企業・地域がつながる新しい形のキャリアイベントです。

学生は企業の担当者と気軽に話し、企業は未来の人材と自然に出会うことができます。

ハロウィンシーズンならではのラフな雰囲気で「人となり」を知るきっかけをつくります。

＜ドレスコード＞

・ スーツ不要、ラフな格好で参加OK

・ ハロウィンコスプレも歓迎

・ 企業様もカジュアル推奨

＜イベントプログラム＞



12:00開場

12:30～ オープニングステージ

13:15～ ほけんの110番 セッション

15:48～ アップビート セッション

～19:00 ZAN Halloween Fes 2025 （音楽・交流イベント）

【日時】2025年10月25日 （土） 12:00～19:00

【場所】トリアスウエストゾーン 特設会場

【入場料】無料

主催：九州産業大学 商学部経営流通学科 経営実践演習 TEAM ZAN

共催：トリアス

協賛：

株式会社ほけんの110番

株式会社アップビート

株式会社Re.make

サントリービバレッジソリューション株式会社

協力：Redbull japan