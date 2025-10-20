『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』“トレンディの風”を吹かせに、神保町に現る！？ 風間トオルがラジオドラマに登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）では、2025年10月26日（日）の放送回に、風間トオルが本人役で登場します。どんなストーリーになるのか…どうぞお楽しみに！

◆風間トオルが本人役で登場！大日本ジェネラルの恋模様の見届人に！？

『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』、10月26日（日）の放送回では、俳優の風間トオルが登場！今回、風間は本人役で出演。「トレンディドラマには恋愛の真理が詰まっている」という信念（？）のもと、大日本ジェネラル社内のさまざまな恋に向き合い、背中を押します。

風間トオルは今回の出演に際し、「トレンディドラマ俳優として、大日本ジェネラルの皆さん、そして聴いているリスナーの皆さんの恋に少しでも良い影響を与えられたら…という思いで臨ませていただきました。いい緊張感で参加させていただきました！」と、感想を述べました。

番組は10月26日（日）17時～17時55分。TOKYO FMほか、お住まいの地域のJFN系列局、radikoにてお聴きいただけます。

■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』

◇放送日時： 毎週日曜17：00～17：55

◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容：ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『安部礼司Z』をSpotifyをはじめとする各種音声プラットフォームで配信中で配信中。

◇番組サイト： https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式X：（@abe_average）

◇番組公式ハッシュタグ：#あべれいじ