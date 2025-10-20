『ブルーアーカイブ POP UP STORE inマルイ』11月7日より開催決定のお知らせ

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. (東京都渋谷区、代表取締役社長:浅田誠)は、学園×青春×物語RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のPOP UP STOREを、マルイ2店舗（なんばマルイ、渋谷モディ）にて2025年11月7日（金）より順次開催することをお知らせいたします。

テーマは「秋色コーデ」！

描き下ろしイラストで贈るアクリルスタンドや玄武商会どんぶりが新発売！

2025年11月7日（金）より、なんばマルイ、渋谷モディの2店舗にて「ブルーアーカイブ POP UP STORE in マルイ」の順次開催が決定いたしました。本イベントのために、『山海経高級中学校』に所属するキサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤら7人が「六羽田トモエ」先生の新規描き下ろしイラストで登場いたします。季節にピッタリの秋色をまとったコーデで、注目の描き下ろしグッズには、アクリルスタンドやBIGタペストリー、玄武商会どんぶりなどを販売いたします。さらに『POP UP STOREキャンペーン』を実施、POP UP STORE対象商品を1会計につき3,000円（税込）以上お買い上げで、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。

皆様にお楽しみいただけるPOP UP STOREとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「ブルーアーカイブ POP UP STORE in マルイ」 概要

■開催場所／開催期間／営業時間

なんばマルイ 5F イベントスペース

2025.11.7(金)～11.16(日)

営業時間：11:00～19:00

https://www.0101.co.jp/085/event/detail.html?article_seq=137884&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/085/event/detail.html?article_seq=137884&article_type=sto)

渋谷モディ 7F マルイノアニメ

2025.11.22(土)～12.7(日)

営業時間：11:00～19:00

https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=137883&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/721/event/detail.html?article_seq=137883&article_type=sto)

■事後通販

キャラクターグッズ通販サイト マジゲットにて実施を予定しております。詳細は後日、ご案内いたします。

https://maji-get.jp/

■開催情報

マジゲット公式X、マルイノアニメ公式X、関西 マルイ アニメイベントX、渋谷マルイ・モディ アニメイベントXにて順次情報公開いたします。ぜひチェックしてください。

・マジゲット公式X @maji_get

https://x.com/maji_get

・マルイノアニメ公式X @marui_anime

https://x.com/marui_anime

・関西 マルイ アニメイベントX @marui_kansai_a

https://x.com/marui_kansai_a

・渋谷マルイ・モディ アニメイベントX @marui_shibuya_a

https://x.com/marui_shibuya_a

【商品情報】

・BIGタペストリー

価格：各9,900円（税込）

サイズ：W約650mm×H約1,800mm

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・ピローケース

価格：各4,950円（税込）

サイズ：W約630mm×H約430mm

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・BIGアクリルスタンド

価格：各2,860円（税込）

サイズ：<本体> W約58～84mm×H約140～180mm

＜台座＞ W約50mm×H約50mm ※サイズはキャラクターによって異なります。

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・アクリルスタンド

価格：各1,760円（税込）

サイズ：W約100mm×H約150mm

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・アクリルパネル

価格：各4,950円（税込）

サイズ：A4

種類：全1種

・ラバーマット

価格：各3,960円（税込）

サイズ：W約350mm×H約600mm

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・クリアファイル

価格：各550円（税込）

サイズ：A4

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・ステッカー

価格：各550円（税込）

サイズ：W約100mm×H約120mm

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・トレーディング缶バッジ

価格：1個495円（税込）、1BOX（7個入り）3,465円（税込）

サイズ：直径約57mm

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・トレーディングビジュアルカード

価格：1個495円（税込）、1BOX（7個入り）3,465円（税込）

サイズ：W約54mm×H約80mm

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・トレーディングアクリルキーホルダー

価格：1個880円（税込）、1BOX（7個入り）6,160円（税込）

サイズ：L判

種類：全7種（キサキ、ミナ、シュン、ココナ、ルミ、レイジョ、サヤ）

・玄武商会グラス

価格：1,650円（税込）

サイズ：口径約60mm×H約93mm

容量：180cc

種類：全1種

・玄武商会どんぶり

価格：4,180円（税込）

サイズ：口径約212mm×H約85mm

種類：全1種

・玄武商会キーホルダー

価格：1,320円（税込）

サイズ：W約40mm×H約85mm

種類：全1種

【POP UP STOREキャンペーン情報】

■マルイPOP UP STORE会場特典

【お買い上げ抽選会】

イベントショップにて、関連商品を税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様は、

1会計につき1回、ハズレなしの抽選会にご参加いただけます。

お会計時にエポスカードでご精算、またはご提示いただき現金でお支払いのお客様は、

抽選会にプラス1回ご参加いただけます。

A賞 アクリルボード ※A4サイズ

B賞 ポストカード（全7種類）コンプリートセット

C賞 ポストカード（全7種類）ランダム1枚

【エポスカード新規入会特典】

期間中イベントスペースにてエポスカードに新規ご入会いただいたお客様には、

ポストカード（全7種類）コンプリートセットをプレゼント！

■マジゲット事後物販特典

POP UP STORE 終了後、キャラクターグッズ通販サイト『マジゲット』にて事後物販を予定しております。

詳細は後日、ご案内いたします。

マジゲットにて、関連商品を税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様には、

1会計につき1回、以下のいずれかの特典をお送りいたします。

A賞 アクリルボード ※A4サイズ

B賞 ポストカード（全7種類）コンプリートセット

C賞 ポストカード（全7種類）ランダム1枚

※特典は無くなり次第終了します。

※特典はPOP UP STORE会場特典と同様の絵柄となります。

※商品と同梱して発送いたします。

■ブルーアーカイブ POP UP STORE in マルイ リポストキャンペーン

【実施内容】

POP UP STORE開催を記念して、抽選で5名様に告知用B2ポスターをプレゼントいたします。

期間中にマジゲット公式Xをフォロー＆対象ポストをリポストするだけで応募完了となります。

◎賞品

告知用B2ポスター × 5名様

◎応募期間

2025年10月20日（月）～2025年12月7日（日）

◎応募方法

マジゲット/マジくじオンライン公式X（@maji_get）をフォロー＆対象ポストをリポスト

◎注意事項

・本プレゼントの応募にはXのアカウントが必要です。

・抽選時にアカウントが凍結・削除されている場合、または当アカウントのフォローを解除されている場合、アカウントを非公開設定にしている場合は対象外となります。

・応募はお一人様おひとつのアカウントからに限らせていただきます。お一人の方による複数のアカウントからご応募があった際には無効にさせていただきますので、ご了承ください。

・当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします。当選者以外への連絡はございませんのでご了承ください。

・応募・発送は日本国内に限ります。

・賞品の発送は2025年12月下旬頃を予定しています。

・梱包には細心の注意を払いますが、万が一郵送中の事故により破損した場合でも返品・交換等は受け付けられませんのでご了承ください。

■注意事項

※C賞絵柄はランダムでのお渡しとなり、お選びいただけません。

※本特典は対象店舗でのみ実施する特典となります。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※お買い上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※ご用意の数に限りがございます。特典は無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※商品画像は後日、ご案内いたします。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

＜コピーライト表記＞

(C) 2025 NEXON Games & Yostar Co., Ltd. All Rights Reserved.

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒150-6014 東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー14F

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp