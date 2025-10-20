タワレコ渋谷店が大幅リニューアル渋谷のカルチャー発信拠点が“音楽”と“推し活”の新聖地をめざす

タワーレコード株式会社

タワーレコード渋谷店は、同店1階および3階から6階の一部を11月4日（火）から順次改装し、2月28日（土）にフルオープン。「トレンドの、その先の“好き”へ。」をテーマに、訪れる人々が“好き”を見つけ、深め、共有できる、音楽とカルチャーとファンが交差する「新体験型ミュージックストア」をめざします。

タワーレコード渋谷店の大型リニューアルは2023年のアナログフロア拡大以来、実に2年ぶり。今回のリニューアルでは、合計5つのフロアを時代の潮流にあわせて刷新します。

特に1階はエントランスからレジの配置にいたるまでフルリニューアルとなり、これまでのVMDを超える視認性の高い売り場となります。

一方、3階から6階においては売り場の一部分を改装。個室のフォトスポットやネオンサイン風の装飾が登場し、これまで以上に“推し活”がはかどるスポットに変化します。

アナログフロアのTOWER VINYLでは、クラフトビールを提供するビアスタンドを新設。今まで見たことのない、新しい渋谷店の全貌は来年2月に公開となります。

タワーレコード渋谷店 リニューアルフロアの特徴

◆1階 エンタメショップならではのイマーシブ空間

渋谷店の顔である1Fは、渋谷を象徴するエンターテインメント空間として刷新。これまでにない新たなディスプレイ方法として、体験型ウェルカムゲートが登場します。ゲート内には天井近くに鏡をセッティングし、思わずSNSにアップしたくなる空間となります。ここでは、ゲート内でしか聴くことのできない限定のBGMも必聴。ゲートをくぐると奥にはLEDサイネージが現れ、新たな音楽との出会いを創出します。

ウェルカムゲート

その隣のパワープッシュエリアでは、CDやアナログレコード、書籍、人気のタワーレコード・オリジナルグッズといった多種多様なカタログ商品が充実。渋谷店だからこそ実現できる充実の品揃えで、顧客の音楽熱を高めます。

パワープッシュエリア

このエリアの手前には、問い合わせカウンターを配置。入口付近にてスムーズな案内や特典配布を行うことにより、顧客のより良い買い物体験を実現します。

さらに、昨今の推し活ブームに対応した“推しエリア”も展開。タワーレコードの大人気商品である推し活グッズを豊富に取りそろえるほか、一人でご来店の方も写真撮影ができる、自撮り機能付きのフォトスポットを常設します。

推しエリア

また店舗エントランスには、新しく巨大なTOWER RECORDSロゴのモニュメントを設置。よりスタイリッシュで目を引く外観に生まれ変わります。

◆3階 もっと奥深いJ-POPの世界へ

邦楽を取りそろえる3階では、J-POPのカタログ在庫を強化し、従来の約1.5倍の品揃えを想定。メジャーからインディーズまで、J-POPの多様な魅力を再構築し、世界中から注目を集める“日本のポップカルチャー”の発信基地になります。

◆4階 アーティストが隣にいるかのような等身大フォトスポット

アイドルとアニメ・ゲーム作品が中心の4階では、人気のフォトスポットを個室化し、より没入しやすい空間に改造。等身大ビジュアルの隣に巨大なミラーを設置することで、アーティストと同じステージに立っているかのような写真撮影が手軽にできる“ダンススタジオ風フォトスポット”となります。アーティストやイベントの特徴にあわせて、ライティングも変更できる特別仕様のスペースです。

アニメ・ゲームコーナーにおいては、ラック数を従来の1.5倍に増加。日本が誇るアニメ楽曲のさらなる盛り上がりに対応し、商品バリエーションを増やしていきます。

ダンススタジオ風フォトスポット

◆5階 世界が憧れるK-POPの聖地へ

K-POPの名所として知名度を上げてきた5階では、韓国らしさをさらに追求。本国の繁華街をイメージしたネオンサイン風の装飾照明を導入し、日本に居ながらにしてK-POPの本場の空気を感じられる空間を演出します。

◆6階 音楽とビールでリラックスタイムを提供

アナログ専門店TOWER VINYLを展開する6階の一角では、スタンディング式のビアバー「TOWER RECORDS BEER」を新設。国内のブルワリーを中心に、人気のIPAや季節限定醸造といった、個性豊かなクラフトビールを全12タップご用意します。さらに、オリジナルのクラフトビールも提供予定です。タップから注ぎたての1杯を店内の音楽とともに堪能できる空間をお楽しみいただけます。

また、店内にDJブースを設置し、先行リリースリスニングパーティーなど“ビールを片手にアナログレコードを大音量かつリアルタイムで楽しむことができる”特別なイベント等の開催も予定しています。

1995年の移転オープン以来、渋谷のカルチャーをリードしつづけてきたタワーレコード渋谷店。今回のリニューアルではその約30年の歴史を継承しつつ、次の時代の“音楽の楽しみ方”を創造します。

改装スケジュール

6階：2026年1月1日（月）～ 2月27日（金）営業中もフロアの一部のみを工事

5階：2026年1月1日（月）～ 2月23日（月）全面クローズ

4階：2026年1月1日（月）～ 2月23日（月）全面クローズ

3階：2026年2月3日（火）～ 2月7日（土）営業中もフロアの一部のみを工事

1階：2025年11月4日（火）～ 12月18日（木）全面クローズ

店舗情報

店名：タワーレコード渋谷店

住所：〒150-0041東京都渋谷区神南1-22-14

営業時間：11時～22時

休業日：不定休

売場面積：約1,550坪

在庫数：約800,000枚

オープン：1995年3月