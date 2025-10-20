テイラー・スウィフトの婚約発表、USスチールと日本製鉄の提携をトランプ大統領が承認・・・旬の話題で世界標準の英語ニュースが聞き取れるようになる『CNNニュース・リスニング2025[秋冬]』好評発売中！
本書の特長
・1本30秒のニュースで素早く世界を知る！
・世界標準の英語がだれでも聞き取れるようになる[30秒×3回聞き]方式。
・音声はナチュラル、ゆっくり(ポーズ入り)、ゆっくり(ポーズなし)の3パターンで収録。
・アメリカ英語(カナダ英語を含む）、イギリス英語、オーストラリア英語のニュースをバランスよく配分。
・シャドーイング、区切り聞き、サイトトランスレーションといった効果的学習法を簡潔に説明。
・上記の効果的学習法がだれでも実践できるように設計された、独自のレイアウト。
・TOEIC(R)L&Rテスト形式の問題、発音の解説、重要ボキャブラリーなども掲載。
・アメリカとイギリスはもとより、フランス、カナダ、ノルウェー、メキシコ、日本など、いろいろな国から発信されたニュースが聞ける。
・ご購入者はMP3音声と併せて本書の電子版(PDF)が無料でダウンロードできるサービス付き。
ラインナップ
■アメリカ英語
・ 健康を支えるのは毎日のコーヒー？
・ 任天堂がスイッチ2を発売
■イギリス英語
・ USスチールと日本製鉄の提携、トランプ大統領が承認
・ 116年の歴史で初！ MI6トップに女性が就任
■オーストラリア英語
・大気汚染ワースト20、アジアの都市がほぼ独占
・『プラダを着た悪魔』の続編が製作進行中！
……など合計20本のニュースを収録。
書誌情報
書名：[MP3音声&電子書籍版付き]CNNニュース・リスニング 2025[秋冬]
著者：『CNN English Express』編集部 編
ISBN：9784255014029
発売：株式会社朝日出版社
発売日：2025年10月10日
定価：1,210円（税込）
判型・頁数：A5判・96頁
ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_lang/9784255014029/