『ブレイド＆バスタード』第7巻発売記念 落語家・三遊亭楽天とのコラボ落語を公開！
株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられるダークファンタジー、シリーズ累計60万部を突破した人気作『ブレイド＆バスタード』コミックス第7巻発売を記念し、落語家・三遊亭楽天氏を起用したオリジナル落語『ブレバス根問』を「ドリコムメディア」YouTube公式チャンネルにて公開いたしました。
また、11月3日までの期間限定で、『ブレイド＆バスタード』コミックス第1巻をDREコミックス公式サイト・各電子ストアにて無料公開いたします。
第1巻を期間限定で無料公開＆電子書籍フェアも開催
Wizardryファンの落語家・三遊亭楽天による『ブレイド＆バスタード』落語 公開
『ブレイド＆バスタード』コミックス第7巻の発売を記念し、落語家・三遊亭楽天氏による新作落語「ブレバス根問（ねどい）」を公開いたしました。自身も「Wizardry」シリーズの大ファンであり、『ブレイド＆バスタード』の読者でもある楽天氏の手によって「ブレバス愛」が溢れる落語が誕生いたしました。
楽天氏はTRPG（テーブルトークRPG）を題材とした「TRPG落語」の生みの親でもあり、自身もGM（ゲームマスター）として熱心にプレイする愛好家でもあります。TRPGと「Wizardry」を愛する楽天氏の深い作品理解と落語家・GMとしての独自の着眼点があったからこそ、今回の企画が実現しました。
楽天氏の卓越した語り口で『ブレイド＆バスタード』の世界が落語としてどのように表現されるのか、ぜひご注目ください。新作落語「ブレバス根問」の動画は、「ドリコムメディア」YouTube公式チャンネルにて公開中です。
◎オリジナル落語「ブレバス根問」
https://youtu.be/hlF0DkU1wts(https://youtu.be/hlF0DkU1wts)
◆コラボ落語公開記念 フォロー＆RPキャンペーン開催◆
『ブレイド＆バスタード』公式Xアカウントにて、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。参加者の中から抽選で3名様にAmazonギフトコード3,000円分をプレゼントします。
- キャンペーン期間
2025年10月20日（月）～11月3日（月）
- 応募方法
- - 『ブレイド&バスタード』の X アカウント（@BladeandBastard）をフォロー
- - キャンペーンポストをRP
※ハッシュタグ「#ブレバス落語」と共に「ブレバス」や落語の感想を投稿すると当選確率UP！
※ご当選者様には後日 DM にてご連絡いたします
- プロフィール紹介
三遊亭 楽天（さんゆうてい らくてん）
落語家。1975年生まれ。
五代目圓楽一門会所属で入門前はダンサー、ダンスインストラクター、振付師として活動していた。
また、TRPG（テーブルトークRPG）を題材とした新しいジャンル「TRPG落語」の生みの親として、落語界の中でも異彩を放つ存在。自身もGM（ゲームマスター）を務める熱心なTRPG愛好家であり、その知識と情熱を独自の視点と卓越した語り口で落語の世界に昇華させている。
2026年4月1日より、「二代目 三遊亭小圓楽」を襲名し、真打昇進予定。
コミックス第 1 巻をいまだけ無料公開！ 電子の割引フェアも開催
『ブレイド&バスタード』最新コミックス第7巻の発売を記念して、11月3日（月）までの期間限定でDREコミックス公式サイトにて 1 巻分を無料公開いたします。
また、各電子ストアでの配信記念フェアも実施が決定。コミックス1巻無料のほか、最大50%OFFとなるノベルスも含めた既刊の割引施策も行われますので、この機会に『ブレイド&バスタード』の冒険譚をお楽しみください。
◆第1巻 無料公開◆
2025 年10月20日（月）~2025 年11月3日（月）まで
ここから読む :
https://drecom-media.jp/drecomics/product/41
◆『ブレイド&バスタード』配信記念フェア ◆
- フェア期間
2025 年10月20日（月）~2025年11月3日（月）まで
- フェア詳細
１.DREコミックス『ブレイド&バスタード』第1巻無料（閲覧期限付き）
２.DREコミックス『ブレイド&バスタード』第1~4巻 50%OFF
３.DREコミックス『ブレイド&バスタード』第5巻 40%OFF
４.DREノベルス『ブレイド&バスタード』第1~4巻 30%OFF
※詳細は各電子ストアをお確かめください
コミックス『ブレイド&バスタード』第 7 巻 刊行情報
『ブレイド＆バスタード7』
《2025年10月20日（月）発売》
漫画／楓月 誠
原作／蝸牛くも
キャラクター原案／so-bin
定価／770円（本体700円＋税）
判型／B6判
レーベル／DREコミックス
発行／ドリコム
決戦――!! 死を纏いし赤き竜VS冒険者たち！
《迷宮》を徘徊し、すべてを焼き尽くす赤き死の竜が、
ついにイアルマス一行の前に立ちはだかる――。
抗う者は、焦げ、砕かれ、喰い散らされる。
圧倒的な力が絶望を支配し、
竜の咆哮が《迷宮》を震わせる中、
ベルカナンが示す一縷の秘策とは……!?
血と灰に塗れたダークファンタジーコミカライズ第7巻！
原作者・蝸牛くもによる書き下ろしSSも収録!!
【店舗特典情報】
◆アニメイト
イラストカード
◆メロンブックス
イラストカード
◆TSUTAYA
イラストカード
▼ご購入はこちらから
https://drecom-media.jp/drecomics/product/161
店舗特典
『ブレイド&バスタード』とは
名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられる、著・蝸牛くも（代表作『ゴブリンスレイヤー』）、イラスト・so-bin（代表作『オーバーロード』）によるダークファンタジーシリーズ。全世界10言語以上で展開され、アニメ化も発表された、いま一番注目されるダンジョン冒険譚。
楓月 誠によるコミカライズは最新第7巻まで好評発売中。
◆特設サイト：https://drecom-media.jp/drenovels/series/blade
◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/BladeandBastard
「Wizardry（ウィザードリィ）」とは
「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。
当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。
◆特設サイト：https://wizardry.info/
◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/wizardry_series
