【新連載】私を捨てた国に今さら必要と言われても、もう遅い!!『捨てられた第四王女は母国には戻らない』本日より連載スタート！

写真拡大 (全20枚)

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『捨てられた第四王女は母国には戻らない』（漫画：氷鷹さやか　構成：あさふみ　原作：風見ゆうみ（ツギクル））を「竹コミ！」で2025年10月20日(月)12：00より、連載開始いたします。



『捨てられた第四王女は母国には戻らない』作品バナー

【掲載サイト】


竹コミ！：https://takecomic.jp/



【あらすじ】


フラル王国の第四王女として生まれたミーリルは、古くからの言い伝えで王家に災厄か幸運のどちらかをもたらすとされていた。


常に体調不良で膨大な治療費がかかるため家族から邪魔者扱いされていたミーリルはある日、実の家族たちから森に捨てられてしまう。すると隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われて――!?



【担当編集者からの見どころコメント】


王家を追放され、新たな名前で生きることになるミーリル。災厄扱いされていた彼女は幸せを掴むことができるのか、ぜひ見届けてください！









【作家情報】


　漫画：氷鷹さやか


　著者X：https://x.com/Sayaka__Hidaka


　構成：あさふみ


　著者X：https://x.com/asafumi_


　原作：風見ゆうみ（ツギクル）


　著者X：https://x.com/yumi_kazami



■「竹コミ！」について


毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


公式サイト：https://takecomic.jp/


編集部公式X


竹コミ！【公式】：https://x.com/takecomic_O


竹コミ！編集部【公式】：https://x.com/takecomic_hen



【試し読み】
































続きは『竹コミ！(https://takecomic.jp/)』でお楽しみください！：https://takecomic.jp/