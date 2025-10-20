YOLU SKINから日中ダメージ*をマルチに集中ケア【熟睡ツヤ肌**マスク】が11月3日新発売！日本初***睡眠時の肌に寄り添うZenitium（ゼニチウム）****や2種のCICA****を配合

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU

（ヨル）」は、メラトニンの働きに着目したスキンケアシリーズ「YOLU SKIN（ヨル スキン）」

から「オーバーナイトハイドラシートマスク モイスト／クリア」を2025年11月3日（月）より

全国のロフト、PLAZA（一部店舗を除く）にて順次先行発売します。また、11月4日（火）より

公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/yolu) および、各種ECサイトにて順次発売します。

開発背景

世界一睡眠時間が短い日本女性へ。メラトニンの働きに着目した「夜間美容スキンケア」

限られた夜の時間を全身の美容タイムへ変えることをめざすYOLUが、睡眠ホルモン「メラトニン」の働きに着想を得た3種の植物成分を厳選。夜間の肌環境を整え、睡眠中の美を高める「夜間美容スキンケアを提案しています。

1日がんばった肌のダメージ*1をマルチに集中ケア、“熟睡ツヤ肌*2” へ

「厳選した美容液成分」×「高機能次世代貯水シート」がひと晩中うるおいを貯水＆日中ダメージを集中ケアし、翌朝まるで熟睡した後のような、やわらかなハリツヤ肌へ導きます。

* 乾燥による ** ぐっすりと眠ったような潤って艶やかな肌

***スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／2025年7月現在）

****ポルフィリジウムクルエンタムエキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トコフェロール（全て整肌成分）***** ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分）

商品特長

1．日本初*1睡眠時の肌に寄り添う「Zenitium（ゼニチウム）*2」を配合、日中の肌ダメージ*3をケア

微細藻類由来「紅藻ポルフィリジウム クルエンタム」のエキスを、日本で初めてスキンケア製品に採用。睡眠時の肌に寄り添い、1日中がんばった眉間やおでこ、目もと、ほうれい線周りのダメージ*3にアプローチし、やわらかな肌に導きます。

*1 スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／

2025年7月現在）

*2 ポルフィリジウムクルエンタムエキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トコフェロール（全て整肌成分）

*3 乾燥やキメの乱れ

2．2種のCICA×ティーツリーが日中の肌ダメージ*1をケア、肌トラブル*2を防ぐ

アプローチする層の異なる2種のCICA成分が肌トラブル*2を防ぎます。ツボクサエキス*3が肌表面を潤いで満たし、CICAエクソソーム*3が肌内部*4の隅々まで行き渡り日中に受けた肌ダメージ*1を潤いでケアします。

・ツボクサエキス*3：ツボクサ由来の整肌成分。 肌ダメージ*1をやさしく包み込む

・CICAエクソソーム*3：ツボクサ由来のエクソソーム。角層細胞まで浸透し、内側までいたわる

・ティーツリー葉油*5：肌コンディションを整え*6、健やかに保つ

*1 乾燥による *2 乾燥やキメの乱れ *3 ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分） *4 角層まで

*5 整肌成分 *6 肌に潤いを与えること

３．ながらケアにも◎高密着・肌へのやさしさ・サステナブルを兼ね備えた「次世代貯水シート」

美容液をたっぷりと抱え込み、やさしい肌あたりで心地よい使用感です。ズレや隙間なく密着するので、ドライヤー中やバスタイムのながらケアにも安心の使い心地。

素材には100％植物由来で生分解性のある、環境に配慮した原料を使用しています。

４. 肌のことを考えた、思いやりのフリー処方

パラベン、アルコール、鉱物湯、合成着色料フリー。

< YOLU SKINシリーズ共通特長 >

1．夜間の肌環境を整え、睡眠中の美を高める「オーバーナイトコンプレックス」

メラトニンの働きに着想を得て厳選した3種の植物成分「クチナシ果実エキス*1」

「ラバンデュラハイブリダエキス*1」「ウワバミソウ発酵成分*2」を配合。

*1 整肌成分 *2 アスペルギルス培養物 (整肌成分)

２．心地よい眠りに寄り添うスリープテック香料

香りと睡眠の研究から開発されたSmartSleep香料を採用。

・モイスト：ネロリ＆ミュゲの香り

・クリア：ベルガモット＆ホワイトティーの香り

３．翌朝、‟まるで熟睡したようなツヤ肌”へ導く美容液成分を贅沢に配合

肌悩み・肌タイプに合わせて選べる「モイスト」「クリア」の２シリーズを展開。

■モイストシリーズ：翌朝、潤いに満ちたふっくらとしたハリ肌へ

【ハリ弾力成分】ヒアルロン酸*1、PDRN*2

【モイスチャー成分】ヒト型セラミド3種*3

【ダメージ*4ケア成分】グリチルリチン酸2K*5

*1 アセチルヒアルロン酸Na （保湿成分） *2 DNA-Na （保湿成分）

*3 セラミドNP、セラミドNG、セラミドEOP（全て保湿成分） *4 乾燥による *5 保湿成分

■クリアシリーズ：翌朝、キメの整った透明感*1あふれるツヤ肌へ

【毛穴*2ケア成分】アゼライン酸誘導体*4

【ブライトニング *5成分】ビタミンC誘導体*6、グルタチオン*7

【ダメージ*3ケア成分】グリチルリチン酸2K*8

*1 潤いによる *2 乾燥による毛穴の目立ち *3 乾燥による *4 アゼロイルジグリシンＫ（整肌成分）

*5 潤いによりキメを整える *6 アスコルビルグルコシド（整肌成分） *7 整肌成分 *8 保湿成分

使用方法

5-10分程度でマスクをはがし、その後お肌に残った液をよくなじませてください。

ヨル スキンのシリーズでご使用になる場合は、セラム→シートマスク→クリームの順でご使用ください。

普段のスキンケアと併用いただく場合は、洗顔後または化粧水の後にご使用ください。

肌の状態に合わせて毎日お使いいただけます。特に乾燥などを感じた際の使用をおすすめします。

商品概要

■ヨル スキン オーバーナイト ハイドラシートマスク モイスト

7枚入り/880円(税込)

■ヨル スキン オーバーナイト ハイドラシートマスク クリア

7枚入り/ 880円(税込)

発売日／流通

・2025年11月3日（月）：全国のロフト、PLAZAにて順次先行発売（一部店舗を除く）

・2025年11月4日（火）：公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/yolu)、 ECサイト(Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/YOLU%E3%83%A8%E3%83%AB/page/DC3718E1-34CF-4FC0-AEC5-4FD0A37157EB?is_byline_deeplink=true&deeplink=DC3718E1-34CF-4FC0-AEC5-4FD0A37157EB&redirect_store_id=DC3718E1-34CF-4FC0-AEC5-4FD0A37157EB&lp_asin=B0DJP8DLHX&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000307/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/yolu.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-strh-strlg)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/search/brand.aspx?brandno=117797)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/yolu/)） にて順次発売

YOLU SKIN コンセプト

夜間に肌をうるおい再整

「睡眠と美肌」の関係を科学した、スキンケア誕生。

美肌の鍵、熟睡美肌因子*1に着目した独自処方で睡眠不足時の肌*2にアプローチ。

美容液成分を肌すみずみまで巡らせる。

忙しい人ほど、夜の時間は短い。

夜間美容で、肌を再びうるおいで満たし、夜明けとともに感動の美肌へ。

*1ぐっすりと眠ったような潤って艶やかな肌 *２うるおいやハリ不足

YOLU

