YOLU SKINから日中ダメージ*をマルチに集中ケア【熟睡ツヤ肌**マスク】が11月3日新発売！日本初***睡眠時の肌に寄り添うZenitium（ゼニチウム）****や2種のCICA****を配合

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) が展開するナイトケアビューティーブランド「YOLU


（ヨル）」は、メラトニンの働きに着目したスキンケアシリーズ「YOLU SKIN（ヨル　スキン）」


から「オーバーナイトハイドラシートマスク　モイスト／クリア」を2025年11月3日（月）より


全国のロフト、PLAZA（一部店舗を除く）にて順次先行発売します。また、11月4日（火）より


公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/yolu) および、各種ECサイトにて順次発売します。




開発背景　

世界一睡眠時間が短い日本女性へ。メラトニンの働きに着目した「夜間美容スキンケア」

限られた夜の時間を全身の美容タイムへ変えることをめざすYOLUが、睡眠ホルモン「メラトニン」の働きに着想を得た3種の植物成分を厳選。夜間の肌環境を整え、睡眠中の美を高める「夜間美容スキンケアを提案しています。


1日がんばった肌のダメージ*1をマルチに集中ケア、“熟睡ツヤ肌*2” へ

「厳選した美容液成分」×「高機能次世代貯水シート」がひと晩中うるおいを貯水＆日中ダメージを集中ケアし、翌朝まるで熟睡した後のような、やわらかなハリツヤ肌へ導きます。




* 乾燥による　** ぐっすりと眠ったような潤って艶やかな肌　


***スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／2025年7月現在）　


****ポルフィリジウムクルエンタムエキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トコフェロール（全て整肌成分）***** ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分）　


商品特長

1．日本初*1睡眠時の肌に寄り添う「Zenitium（ゼニチウム）*2」を配合、日中の肌ダメージ*3をケア

微細藻類由来「紅藻ポルフィリジウム クルエンタム」のエキスを、日本で初めてスキンケア製品に採用。睡眠時の肌に寄り添い、1日中がんばった眉間やおでこ、目もと、ほうれい線周りのダメージ*3にアプローチし、やわらかな肌に導きます。



*1 スキンケア用途において、IMCD社取り扱い原料「Zenitium」を日本で初めて製品採用（IMCDジャパン調べ／


2025年7月現在）


*2 ポルフィリジウムクルエンタムエキス、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、トコフェロール（全て整肌成分）


*3 乾燥やキメの乱れ


2．2種のCICA×ティーツリーが日中の肌ダメージ*1をケア、肌トラブル*2を防ぐ

アプローチする層の異なる2種のCICA成分が肌トラブル*2を防ぎます。ツボクサエキス*3が肌表面を潤いで満たし、CICAエクソソーム*3が肌内部*4の隅々まで行き渡り日中に受けた肌ダメージ*1を潤いでケアします。



・ツボクサエキス*3：ツボクサ由来の整肌成分。 肌ダメージ*1をやさしく包み込む


・CICAエクソソーム*3：ツボクサ由来のエクソソーム。角層細胞まで浸透し、内側までいたわる


・ティーツリー葉油*5：肌コンディションを整え*6、健やかに保つ



*1 乾燥による　*2 乾燥やキメの乱れ 　*3 ツボクサ葉／茎エキス（整肌成分）　*4 角層まで　


*5 整肌成分　*6 肌に潤いを与えること


３．ながらケアにも◎高密着・肌へのやさしさ・サステナブルを兼ね備えた「次世代貯水シート」

美容液をたっぷりと抱え込み、やさしい肌あたりで心地よい使用感です。ズレや隙間なく密着するので、ドライヤー中やバスタイムのながらケアにも安心の使い心地。


素材には100％植物由来で生分解性のある、環境に配慮した原料を使用しています。


４.　肌のことを考えた、思いやりのフリー処方

パラベン、アルコール、鉱物湯、合成着色料フリー。


< YOLU SKINシリーズ共通特長 >

1．夜間の肌環境を整え、睡眠中の美を高める「オーバーナイトコンプレックス」

メラトニンの働きに着想を得て厳選した3種の植物成分「クチナシ果実エキス*1」


「ラバンデュラハイブリダエキス*1」「ウワバミソウ発酵成分*2」を配合。



*1 整肌成分 *2 アスペルギルス培養物 (整肌成分) 　


２．心地よい眠りに寄り添うスリープテック香料

香りと睡眠の研究から開発されたSmartSleep香料を採用。


・モイスト：ネロリ＆ミュゲの香り


・クリア：ベルガモット＆ホワイトティーの香り


３．翌朝、‟まるで熟睡したようなツヤ肌”へ導く美容液成分を贅沢に配合

肌悩み・肌タイプに合わせて選べる「モイスト」「クリア」の２シリーズを展開。



■モイストシリーズ：翌朝、潤いに満ちたふっくらとしたハリ肌へ


【ハリ弾力成分】ヒアルロン酸*1、PDRN*2


【モイスチャー成分】ヒト型セラミド3種*3


【ダメージ*4ケア成分】グリチルリチン酸2K*5



*1 アセチルヒアルロン酸Na （保湿成分）　*2 DNA-Na （保湿成分）　　


*3 セラミドNP、セラミドNG、セラミドEOP（全て保湿成分）　*4 乾燥による　 *5 保湿成分



■クリアシリーズ：翌朝、キメの整った透明感*1あふれるツヤ肌へ


【毛穴*2ケア成分】アゼライン酸誘導体*4


【ブライトニング *5成分】ビタミンC誘導体*6、グルタチオン*7


【ダメージ*3ケア成分】グリチルリチン酸2K*8



*1 潤いによる　*2 乾燥による毛穴の目立ち　*3 乾燥による　*4　アゼロイルジグリシンＫ（整肌成分）


*5 潤いによりキメを整える　*6 アスコルビルグルコシド（整肌成分）　*7 整肌成分　　*8 保湿成分


使用方法

5-10分程度でマスクをはがし、その後お肌に残った液をよくなじませてください。


ヨル　スキンのシリーズでご使用になる場合は、セラム→シートマスク→クリームの順でご使用ください。


普段のスキンケアと併用いただく場合は、洗顔後または化粧水の後にご使用ください。


肌の状態に合わせて毎日お使いいただけます。特に乾燥などを感じた際の使用をおすすめします。


商品概要　

■ヨル　スキン　オーバーナイト　ハイドラシートマスク　モイスト


7枚入り/880円(税込)


■ヨル　スキン　オーバーナイト　ハイドラシートマスク　クリア


7枚入り/ 880円(税込)





　発売日／流通

・2025年11月3日（月）：全国のロフト、PLAZAにて順次先行発売（一部店舗を除く）


・2025年11月4日（火）：公式オンラインストア(https://andhabit.com/shop/pages/yolu)、 ECサイト(Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/YOLU%E3%83%A8%E3%83%AB/page/DC3718E1-34CF-4FC0-AEC5-4FD0A37157EB?is_byline_deeplink=true&deeplink=DC3718E1-34CF-4FC0-AEC5-4FD0A37157EB&redirect_store_id=DC3718E1-34CF-4FC0-AEC5-4FD0A37157EB&lp_asin=B0DJP8DLHX&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)、楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/kobe-beauty-labo/c/0000000307/)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/queensshop/yolu.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-strh-strlg)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/search/brand.aspx?brandno=117797)、ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/yolu/)） にて順次発売


YOLU SKIN コンセプト

夜間に肌をうるおい再整


「睡眠と美肌」の関係を科学した、スキンケア誕生。


美肌の鍵、熟睡美肌因子*1に着目した独自処方で睡眠不足時の肌*2にアプローチ。


美容液成分を肌すみずみまで巡らせる。


忙しい人ほど、夜の時間は短い。


夜間美容で、肌を再びうるおいで満たし、夜明けとともに感動の美肌へ。



*1ぐっすりと眠ったような潤って艶やかな肌　*２うるおいやハリ不足




YOLU

公式HP： https://yolu.jp/


公式Instagram： https://www.instagram.com/yolu_official/


公式X： https://x.com/yolu_official