サントリーバレーボールチーム「サントリーサンバーズ大阪」との　オフィシャルパートナーシップの契約締結（継続）について

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島𥶡）は、今シーズンも男子バレーボールチーム（大同生命SVリーグ）「サントリーサンバーズ大阪」とオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたので、ご報告いたします。

サンバーズの活動方針やSDGsへの取り組みなどに賛同し、サポートするものです。

当社は2010年から植物由来原料を使用した環境配慮型樹脂であるバイオマスPET樹脂を販売。また、2016年からは熱安定性が高く、色調変化や熱劣化が少ないため繰り返しリサイクルが可能なアルミニウム触媒PET樹脂を販売。サントリーグループ様にも採用頂いており、ともに、脱炭素社会の実現を目指しています。

このような両社の協調関係のもと、サントリーサンバーズ大阪の大同生命SV.LEAGUE MEN 2連覇に向け全力で応援して参ります。

◇パートナーシップ契約について

・今シーズンより 選手が試合時に着用するユニフォーム上着背面に当社ロゴを掲出。

また、ホームゲーム会場へ企業看板を掲出するなど、当社のＰＲを実施。

・ファンの皆様と共にサントリーサンバーズ大阪を盛り上げるべく、当社公式Instagram、YouTube（イワタニまるっとch）にて以下のコラボレーションを予定しています。

◇Instagram「フォロー＆いいねで当たる！プレゼントキャンペーン」（10月中 開始予定）

岩谷産業 公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/iwatani.official(https://www.instagram.com/iwatani.official/)にて実施いたします。ストーリー機能で事前告知いたしますので、是非、フォローした状態でお待ちください。

投稿画像(例)

◇YouTube「選手がイワタニのカセットこんろ使ってみた！」（12月 開始予定）

岩谷産業 YouTubeアカウント： https://www.youtube.com/@iwatanimaruttoch(https://www.youtube.com/@iwatanimaruttoch)にて実施いたします。こちらもチャンネル登録をした状態で楽しみにお待ちください。