11月20日 岡崎市 「自分らしく働くためのSNS発信力アップ！デザインスキル習得セミナー」を開催

株式会社Zealox

株式会社Zealox（本社：東京都港区）は、女性限定Webデザインスクール「Find me!」を運営しております。愛知県岡崎市多様性社会推進課と協力し、11月20日にオンラインセミナーを開催いたします。

前回の岡崎市様とのオンラインセミナーは好評をいただき、今回が第2回目の開催となります。

本セミナーでは、SNS（特にInstagram）の発信力やWebデザインの基礎・実践スキルを身につけ、商談や就職活動に自信を持って臨めることを目的としています。SNSやPCが苦手な方も安心して参加でき、自分の強みや想いを伝える楽しさを体験し、自己PRや事業者とのコミュニケーション力向上につなげられます。

また、セミナーで作成する自己紹介投稿は、商談や就職活動でも活用可能です。Find me!で培った未経験から最短1ヶ月で仕事につなげるノウハウを惜しみなく提供し、岡崎市在住・在勤の方に新しい働き方をご提案いたします。

セミナーの内容

コロナ禍以降、女性を取り巻く環境は大きく変化しています。家事や子育てと両立しながら働き続けることはますます難しくなってきました。コロナ以前からも、派遣切りや「小1の壁」などの問題に直面し、フルタイムでの就業を断念せざるを得ない女性は多く、「自分のペースで働きながら経済的に自立したい」という声が多く寄せられています。

Find me!（運営：株式会社Zealox）では、ライフステージの変化に合わせ、本業・副業・独立など多様な働き方ができるWebデザインを、新しい女性の働き方として提案しています。

第一部

・SNSで「私らしさ」を伝える理由

・Instagramで魅せるためのデザイン基礎

第二部

・Canvaを使って自己紹介投稿を作成しよう

・今後の活用方法

▼お申し込みはこちら

https://ttzk.graffer.jp/city-okazaki/smart-apply/apply-procedure-alias/R07terework4-1/door

登壇者Webデザイナー 初瀬 緑

塾講師として勤めながら、独学でデザインの学習を開始。副業、ダブルワークでデザイナーとしての経験を積む。コロナ禍を機に完全フリーランスとして独立。現在は、女性の働き方の悩みを解消するため、講師として活動中。

このような方におすすめ

・将来に備えてスキルを身につけたいと思っている女性

・自分らしく自由に働きたいと思っている女性

・Webデザインに興味はあるがどのように始めていいか迷っている女性

・すぐに求職活動でアピールできる強みが欲しい女性

女性限定WebデザインスクールFind me!

・徹底した寄り添い型スクールで、初心者から実務まで安心なマンツーマンサポート

・学習はもちろん、案件5件保証/お仕事探し～準備～受注後の実務～納品まで質問・添削回数無制限

・講師は全て現役フリーランスWebデザイナー

・最短1ヶ月で副業開始、2ヶ月で転職・独立など多数受講生の就業実績あり

・個別のカウンセリングは公式サイト(https://findme-school.com/)よりご予約ください