旅行特化型動画SNSアプリ「NewTravel」において、「旅行プラン自動生成AI」機能を提供開始

SBイノベンチャー株式会社

SBイノベンチャー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：源田 泰之）は、事業化を目指す旅行特化型動画SNSアプリ「NewTravel（ニュートラベル）」において、生成AIを活用して旅行プランを自動的に作成できる「旅行プラン自動生成AI」機能の提供を2025年10月16日に開始しました。

「NewTravel」は、テクノロジーを活用して「日本の地方の魅力を世界中に伝える」「観光業に持続可能なモデルを提供する」をミッションに掲げ、『魅力的な場所が見つかる』をコンセプトにした旅行特化型の動画SNSアプリです。地域の観光スポットや宿泊先、飲食店などに関する投稿動画から、魅力的な場所を新たに発見することができ、アプリ経由でホテルや旅館、飲食店などの予約が可能なサービスです。



「旅行プラン自動生成AI」機能について

このたび提供を開始した「旅行プラン自動生成AI」機能は、ユーザーが行きたい場所や希望条件を選択するだけで、数十秒以内に魅力的な旅行プランを自動で生成することができます。本機能により生成された旅行プランは、関連する動画コンテンツと連動しており、ユーザーがこれまで知らなかった観光スポットや新たな魅力を発見できる点が特長です。また、生成されたプランはユーザー自身で手動によるカスタマイズが可能で、アプリ内でオリジナルツアーとして公開したり、友人や家族とシェアすることも可能です。

「NewTravel」は、本機能を通して、より多様でパーソナライズされた旅行体験を提供し、人々の移動や観光における新たな価値創出を目指してまいります。



「NewTravel」のダウンロード方法

「NewTravel」の詳細は、こちらよりご覧ください。

また、アプリは、以下よりダウンロードいただけます。

App Store(https://apps.apple.com/app/newtravel/id6547841359/)

https://apps.apple.com/app/newtravel/id6547841359/

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.newtravel.www.twa)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.newtravel.www.twa



お問い合わせ先

「NewTravel」サポート窓口（担当：栗田）

GRP-Travel@g.softbank.co.jp

※「NewTravel」は、SBイノベンチャー株式会社が事業化予定のサービスです。